Ρίκι Μάρτιν: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις καταγγελίες για αιμομιξία

Σοκ έχει προκαλέσει στην διεθνή μουσική σκηνή η είδηση πως ο ανιψιός του Ρίκι Μάρτιν, τον κατηγορεί για αιμομιξία αφού όπως καταγγέλλει ο 21χρονος διατηρούσε ερωτική σχέση με τον διάσημο θείο του.

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής φαίνεται να μένει ανεπηρέαστος και να αγνοεί τις σοβαρές κατηγορίες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην πρώτη ανάρτηση που έκανε μέσα από το προφίλ του στο Instagram, μετά τη σωρεία δημοσιευμάτων με τις κατηγορίες του ανιψιού του, ο Ρίκι Μάρτιν ανέβασε φωτογραφίες του από τα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Στη λεζάντα έγραψε, μεταξύ άλλων: «Η αβεβαιότητα μιας σύγκρουσης εξαφανίζεται με τη δύναμη της ακεραιότητας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, πριν από λίγο καιρό, εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά του Μάρτιν στο Πουέρτο Ρίκο, για ενδοοικογενειακή βία. Η ταυτότητα του εντολέα παρέμενε κρυφή μέχρι και αυτή την ώρα, που ο αδερφός του Ρίκι Μάρτιν, Έρικ, αποκάλυψε, ποιός μηνύει τον Πορτορικανό με τόσο βαριές κατηγορίες.

Ο Ρίκι Μάρτιν κατηγορείται ότι «άσκησε σωματικές και ψυχολογικές επιθέσεις» στον γιο της αδερφής του, Βανέσα, κατά τη διάρκεια της επτάμηνης σχέσης που ο νεαρός ισχυρίζεται ότι διατηρούσαν, η οποία μάλιστα έληξε πριν από περίπου δύο μήνες. Εκπρόσωπος του Μάρτιν, είχε αποκαλέσει τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης «εντελώς ψευδείς και κατασκευασμένες» σε δηλώσεις του στο People, νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ricky Martin is reportedly facing 50 years behind bars in his domestic violence case, where the alleged victim is his 21-year-old nephew. https://t.co/bM15A0FOQP

— TMZ (@TMZ) July 15, 2022