Ρεύμα: Αναλυτικά τα τιμολόγια του Ιανουαρίου – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Από 15,4 σεντς ανά κιλοβατώρα έως και πάνω από τα 23 σεντς διαμορφώνονται τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για το Ιανουάριο, σύμφωνα με τις τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τιμολόγια είναι αυξημένα σε σχέση με το Δεκέμβριο εξαιτίας της ανόδου των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 129,81 ευρώ/MWh, ωστόσο ορισμένοι πάροχοι έκαναν σημαντική προσπάθεια να συγκρατήσουν την άνοδο.

Πλέον οι καταναλωτές των πράσινων τιμολογίων θα πρέπει να περιμένουν τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να μάθουν τις τελικές χρεώσεις, μετά την επιδότηση. Υπενθυμίζεται πως τον Δεκέμβριο 2024 η επιδότηση ανήλθε στο 1,5 λεπτό η κιλοβατώρα και το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο και αυτό τον μήνα.

Οι τιμές του Δεκεμβρίου

Αναλυτικά, οι τιμές για το Ιανουάριο ξεκινούν από 15,4 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες το μήνα, στο «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ, ενώ φτάνει μέχρι και στα 23 σεντς.

Τα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου, τα οποία αναρτήθηκαν χθες από τους παρόχους, κυμαίνονται από 15-18 λεπτά σε συνέχεια της επιλογής των περισσότερων προμηθευτών να απορροφήσουν για έναν ακόμα μήνα σημαντικό μέρος του αυξημένου κόστους, προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τους κραδασμούς και τα «σκαμπανεβάσματα» των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς.

Οι τιμές

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε το πράσινο τιμολόγιο το οποίο διαμορφώνεται στα 0,15475 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 0,16399 ευρώ για κατανάλωση άνω των 500 κιλοβατώρων. Η έκπτωση που προσφέρει ανέρχεται σε 23% για τις βασικές τιμές προμήθειας και πάγιο 5 ευρώ. Παράλληλα, η νυχτερινή χρέωση διαμορφώνεται σε 0,13088 ανά κιλοβατώρα.

Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε «ειδικό τιμολόγιο» για τον Ιανουάριο με μηνιαία πτώση -9% στο οικιακό (BASIC HOME) και -27% στα επαγγελματικά (BASIC BUSINESS S και L). Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο με 0,15422 ευρώ ανά κιλοβατώρα και έκπτωση συνέπειας 45%, ενώ το πάγιο διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Το BASIC BUSINESS S έχει χρέωση 0,21497 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ και το BASIC BUSINESS L χρέωση 0,21697 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Φυσικό Αέριο διαθέτει για τον μήνα Ιανουάριο ειδικό τιμολόγιο στα 0,189 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας. Οι τιμές για τα υπόλοιπα τιμολόγια αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας. Το ειδικό τιμολόγιο της NRG διαμορφώνεται στα 0,1695 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia, ανακοίνωσε πως για ακόμα ένα μήνα προσφέρει το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Επίσης, η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως προσφέρει το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο στην τιμή των 0,09093 ευρώ ανά κιλοβατώρα με το Value Swift on time με συνέπεια.

Η ΕΛΙΝ ανακοίνωσε ειδικό τιμολόγιο(Power On! Home Green) με χρέωση 0,18308 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ. Επίσης, διαθέτει το Power On! Business Green 0,20608 ευρώ ανα κιλοβατώρα.

Αύξηση 21% καταγράφεται στη χρέωση του ειδικού τιμολογίου της ZeniΘ, η οποία για τον Ιανουάριο είναι 19,944 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση Δεκεμβρίου είχε διαμορφωθεί στα 16,514 λεπτά, υποχωρώντας στα 15,014 λεπτά με την επιδότηση.

Για τον μήνα Ιανουάριο 2025, η Τελική Τιμή του Volton Green Ειδικού Τιμολογίου διαμορφώνεται σε 21,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας 20%.

Η NRG προσφέρει το δικό της πράσινο προϊόν στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το τιμολόγιο της Volterra βρίσκεται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Να σημειωθεί ότι το αρμόδιο υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές επιδιώκοντας να φρενάρει περαιτέρω τις τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος με τις αποφάσεις να αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες.