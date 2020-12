Ρέι Ντάλιο: Ο δισεκατομμυριούχος έχασε τον γιο του σε τροχαίο

Ο γιος του ιδρυτή ενός από τα μεγαλύτερα hedge fund παγκοσμίως σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε ένα κατάστημα, στην πόλη Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.

Ο 42χρονος Ντέβον Ντάλιο ήταν γιος του 71χρονου Ρέι Ντάλιο, δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του Bridgewater Associates, ενός hedge fund που ίδρυσε το 1975.

