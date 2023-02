Qatargate: Ελεύθερος με βραχιολάκι ο Τζόρτζι – Στη φυλακή παραμένει η Καϊλή

Να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος με βραχιολάκι ο σύντροφος της Εύας Καϊλή Φραντσέσκο Τζόρτζι, αποφάσισαν οι Βελγικές Αρχές. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει έφεση αν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν προτίθεται να το πράξει. Θυμίζουμε ότι η Εύλα Καϊλή παραμένει στη φυλακή και έχει ασκήσει έφεση.

BREAKING Francesco Giorgi, #Kaili’s domestic partner will get out of jail and will remain under arrest but with electronic bracelet. pic.twitter.com/t7o8cDtnCe

— Efi Koutsokosta (@Efkouts) February 23, 2023