Πυροβολισμοί στο μετρό Νέας Υόρκης – Πληροφορίες για θύματα

Δεκάδες άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε σταθμό μετρό του Μπρούκλιν στην Νέα Υόρκη και πολλές εκρηκτικές συσκευές που δεν είχαν πυροδοτηθεί βρέθηκαν επίσης στην τοποθεσία, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής και πηγές επιβολής του νόμου.

Η πυροσβεστική λέει ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση για καπνό στον σταθμό της 36ης οδού και 4ης λεωφόρου, γύρω στις 8:30 π.μ. (τοπική ώρα) και βρήκε πολλά θύματα των πυροβολισμών. Δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες λεπτομέρειες για τις εκρηκτικές συσκευές που βρέθηκαν στον σταθμό.

#BREAKING At least 13 injured in #Brooklyn #subway shooting incident: New York City Fire Dept. https://t.co/STZDqsyOLH

