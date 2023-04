Πυροβολισμοί έξω από τράπεζα στο Κεντάκι στις ΗΠΑ – Έξι νεκροί, ανάμεσά τους αστυνομικός – Βίντεο από το σημείο

Δείτε φωτογραφίες από την τράπεζα – Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν

Άντρας άνοιξε πυρ έξω από τράπεζα στο κέντρο της πόλης Λούισβιλ, στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, το περιστατικό καταγράφηκε έξω από την Old National Bank, στο Λούισβιλ, με θύματα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

BREAKING: Police responding to active shooter in downtown Louisville, Kentucky; everyone asked to avoid the area

HAPPENING NOW: #LIVE #Activeshooter near 333 E. Main St in #Louisville , #KY

#BREAKING HEAVY police presence here in the area of 300 Main St. in Louisville.

Police are urging you avoid the area. They say there is a "major police incident" in this area.

We are working to get more information from LMPD right now. Info is very limited at the moment.

