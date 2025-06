Ψυχολογικός πόλεμος από τους Ισραηλινούς: Βομβάρδισαν on air την κρατική τηλεόραση

Συνεχίζονται οι ισραηλινικές επιθέσεις στηνΡΤεχεράνη. Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε το απόγευμα της Δευτέρας τα γραφεία του Κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν IRIB στην Τεχεράνη.

Τη στιγμή που βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ, ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός του Ιράν, μία γυναίκα ήταν στον τηλεοπτικό αέρα.

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, φαίνεται η γυναίκα να μιλάει και ξαφνικά να ακούγεται ο ήχος του βομβαρδισμού.

The Israeli Air Force has bombed the offices of Iran's state broadcaster IRIB in Tehran a short while ago. Footage shows the moment of the attack. pic.twitter.com/PJUqx2njMg