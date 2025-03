Ψάχνοντας στα ερείπια της Μιανμάρ: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι άνθρωποι ζητούν βοήθεια

Εικόνες τρόμου και καταστροφής περιγράφουν επιζώντες του σεισμού των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την κεντρική Μιανμάρ την Παρασκευή. Το στρατιωτικό καθεστώς της χώρας έχει ανακοινώσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, αλλά ο σεισμός κατέστρεψε τα συστήματα επικοινωνιών, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης.

Moment 34-storey building collapses in Bangkok after earthquake in Myanmar.https://t.co/ByCGwyUacb pic.twitter.com/UYr6fDXy9c