Προβλέψεις για αύξηση της τηλεργασίας έως 300%

Μπορεί να ξεκίνησε ως «αναγκαίο κακό» για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του Covid-19, ωστόσο, όχι μόνο τείνει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά ενδυναμώνεται διαρκώς. Ο λόγος για την εξ αποστάσεως εργασία, η οποία όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά ίσως και για να γιγαντωθεί.

Σύμφωνα με έρευνα της Strategy Analytics, ο αριθμός των ατόμων, που εργάζονται από το σπίτι, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 300%, σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία του νέου κορονωϊού.

Αλλαγή τοπίου στην απασχόληση

Το τοπίο της απασχόλησης μεταμορφώνεται ριζικά, καθώς εκατομμύρια εργαζόμενοι ανά τον κόσμο δηλώνουν ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι για πάντα.

Η εκτεταμένη τηλεργασία αναμένεται να έχει ραγδαίες συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον και όχι μόνο. Για παράδειγμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη δισεκατομμυρίων ταξιδιών και μετακινήσεων των εργαζομένων, αλλά και τη σταδιακή μείωση των φυσικών εργασιακών χώρων γραφείων. “Μια μετατόπιση αυτού του μεγέθους θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις μεταφορές και άλλους τομείς, με δισεκατομμύρια ταξίδια μετακινήσεων να εξαλείφονται κάθε χρόνο”, αναφέρουν οι αναλυτές.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη “After the Pandemic: Scaling the Impact of Sustained Work from Home Behaviors” βασίστηκε σε 9.000 διαδικτυακές συνεντεύξεις στις ΗΠΑ τη Γερμανία το Ηνωμένο Βασίλειο, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Οι φυλές των τηλε-εργαζόμενων

Η ανάλυση της Strategy Analytics βασίζεται στην εμφάνιση τεσσάρων νέων ομάδων εργαζομένων στο εργασιακό τοπίο μετά από την πανδημία.

Οι ομάδα «City Escapees» αντιπροσωπεύει το 24% των εργαζομένων: τους αρέσει να εργάζονται από το σπίτι και οι μισοί από αυτούς θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν για πάντα. Οι “Family Jugglers” αποτελούν το 30% του συνόλου των εργαζομένων και δεν είναι τόσο θετικοί ως προς την εργασία από το σπίτι.

Οι «Struggling Commuters» αντιπροσωπεύουν το 37% του συνόλου και είναι εργαζόμενοι χαμηλότερου εισοδήματος στο λιανικό εμπόριο, την υγεία και τη μεταποίηση, που είναι απίθανο να συνεχίσουν να τηλε-εργάζονται και στο μέλλον. Οι “Teleworking Lifers” ήταν πάντα εργαζόμενοι εξ αποστάσεως και αντιπροσωπεύουν το 9% των εργαζομένων.

Πολλοί εργοδότες εξετάζουν τις πολιτικές τους για την εργασία εξ αποστάσεως, αλλά η έρευνα καθιστά σαφές ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που είχαν προηγουμένως εγκατασταθεί σε γραφεία, θα ήταν ευτυχείς να συνεχίσουν να εργάζονται μόνιμα από το σπίτι.

«Η εργασία από το σπίτι έχει σίγουρα προβληματικά σημεία, όπως η απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικοποίησης, οι δυσκολίες στην επικοινωνία για ορισμένους υπαλλήλους. Αλλά αυτά τα προβλήματα δεν θεωρούνται τόσο σημαντικά, όσο τα οφέλη, που εξασφαλίζει η εξ αποστάσεως εργασία», σημειώνουν οι αναλυτές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι απολάμβαναν το γεγονός ότι δεν μετακινούνταν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πτυχή της εργασίας από το σπίτι. Πολλοί θα χαιρόταν να συνεχίσουν να το κάνουν, αν το επέτρεπε ο εργοδότης τους. Οι εργαζόμενοι μίλησαν. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των εργοδοτών», καταλήγουν οι αναλυτές.