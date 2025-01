Πρωτοχρονιά: Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2025 με πυροτεχνήματα, χορό και τραγούδι

Ολόκληρος ο πλανήτης με άκρως εορταστική διάθεση υποδέχτηκε το νέο έτος από άκρη σ΄άκρη με φαντασμαγορικά σόου όπως συνηθίζεται την γιορτινή αυτή ημέρα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τους νυχτερινούς ουρανούς, χαμόγελα σκορπίστηκαν παντού και ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γλεντήσει τον ερχομό του 2025.

Το νησί των Χριστουγέννων στο Κιριμπάτι, μια νησιωτική χώρα στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, είναι το πρώτο που υποδέχεται κάθε χρόνο το νέο έτος. Η Χαβάη, η Αμερικανική Σαμόα και πολλά από τα απομακρυσμένα νησιά των ΗΠΑ είναι από τα τελευταία μέρη.

Στην Νέα Υόρκη ο κόσμος γιορτάζει παραδοσιακά τον ερχομό του νέου έτους στην Times Square από το 1904. Ακόμα και από την προηγούμενη ημέρα δεκάδες πολίτες κατασκηνώνουν στην διάσημη πλατεία. Το ρολόι δείχνει 12 και χιλιάδες κομφετί πέφτουν σε ένα φαντασμογορικό σόου. Ακολουθούν χαμόγελα, φιλιά και αγκαλιές μεταξύ των παρευρισκόμενων. Αλλά αυτό που αναμένουν κάθε χρόνο όλοι με ανυπομονησία είναι η πτώση της μπάλας, που είναι όταν μια λαμπερή μπάλα κατεβαίνει σε ένα μεγάλο κοντάρι σημαίας, για να σηματοδοτήσει την έναρξη του νέου έτους. Έτσι μια σφαίρα πέντε τόνων με κρύσταλλο Waterford που αναβοσβήνει με περισσότερα από 30.000 LED έπεσε καθώς η νέα χρονιά μόλις έφτασε με τα πλήθη να καλωσορίζουν την νέα χρονιά γλεντώντας στους δρόμους. Ακολουθεί μουσική και χορός.

New Year 2025 fireworks light up the Eiffel Tower in Paris, France.#zelena pic.twitter.com/iRyBcbYjxR

