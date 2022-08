Πρώτο βήμα για επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη – Σήμερα η εκτόξευση της αποστολής «Άρτεμις 1»

Πενήντα χρόνια μετά τη λήξη του ιστορικού προγράμματος «Απόλλων», ξεκινά σήμερα το νέο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα «Άρτεμις». Οι ΗΠΑ αρχίζουν -αν όλα πάνε ομαλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό- την επιχείρηση επιστροφής τους στη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά το 1972.

Στις 15:33 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί από την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) η εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα της αποστολής «Άρτεμις 1» με έναν πελώριο πύραυλο Space Launch System (SLS) που θα μεταφέρει την μη επανδρωμένη κάψουλα Ωρίων (Orion) γύρω από τη Σελήνη για μια δοκιμαστική πτήση έξι εβδομάδων και μετά θα γυρίσει στη Γη.

Watch our mega Moon rocket @NASA_SLS get fueled up for launch. Follow @NASAGroundSys for updates on propellant loading in preparation for the #Artemis I liftoff from @NASAKennedy. https://t.co/u3mjNzC8Hu

— NASA (@NASA) August 29, 2022