Προσβλητικός Μασκ κατά Τριντό: Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά

Ο Ελον Μασκ απάντησε με ένα κακόγουστο tweet στον απερχόμενο Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό σε δήλωση του σχετικά με την ιδέα προσάρτησης στις ΗΠΑ που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος, και πλέον κοντινός συνεργάτης του Τραμπ, απάντησε με χρήση των αρνητικών ηθοτικών επιχειρημάτων, κάνοντας απευθείας επίθεση στον ίδιο τον Καναδό πρωθυπουργό, που αναμένεται να ολοκληρώσει την θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας σύντομα.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025