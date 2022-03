Προς αναδίπλωση οι Ρώσοι – Ο Ζελένσκι καλεί σε διαπραγματεύσεις

Το Κίεβο καλεί τη Μόσχα σε διαπραγματεύσεις αναφέρει σε νέο νυχτερινό μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μήνυμα κάνει λόγο για μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί οι Ρώσοι από τη σθεναρή ουκρανική αντίσταση, τονίζοντας ότι πάνω από 16.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την Μόσχα να διαπραγματευθεί το τέλος του πολέμου, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει κυριαρχικά εδάφη της χώρας του.

«Οι υπερασπιστές μας οδηγούν τη ρωσική ηγεσία σε μια απλή και λογική ιδέα: πρέπει να μιλήσουμε, να μιλήσουμε με νόημα, επειγόντως και δίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή.

«Προσοχή! Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο! Ζητούμε από όλους να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια της Πολιτικής Προστασίας», αναφέρει η ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου στο Telegram.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν προτρέψει τους κατοίκους να μην αγνοούν τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.

Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι προκάλεσαν αίσθηση ανακοινώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της «στρατιωτικής επιχείρησης» – όπως εξακολουθούν να χαρακτηριζουν την εισβολή στην Ουκρανία – έχει ολοκληρωθεί. Στόχος δε, όπως επισημαίνουν, είναι πλέον η «απελευθέρωση» των ρωσόφωνων περιοχών στο Ντονμπάς, στα ανατολικά της χώρας.

One month after Russia sent a massive invasion force into Ukraine, expecting a rapid victory, Moscow signaled it was scaling back its military ambitions https://t.co/B35A2CR0Bo pic.twitter.com/LeqjrLb3aK

— Reuters (@Reuters) March 26, 2022