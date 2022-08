Η Μαρία Σάκκαρη ζορίστηκε στην πρεμιέρα της στο Τορόντο, αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλόαν Στίβενς. Επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-2) και στον επόμενο γύρο θα παίξει είτε με την Ανισίμοβα, είτε με την Πλίσκοβα.

.@mariasakkari is the first player into the 3rd Round at the #NBO22 with a 6-2, 4-6, 6-2 over Sloane Stephens. pic.twitter.com/pUaVB5vmFV

— National Bank Open (@NBOtoronto) August 10, 2022