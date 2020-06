Προειδοποίηση Χαρδαλιά: Δεν έχουμε απαλλαγεί από τον κορονοϊό

«Όποιος νομίζει ότι έχουμε απαλλαγεί από τον κορονοϊό κάνει λάθος», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και αφού ξεκαθάρισε ότι τα κρούσματα δεν θα εξαφανιστούν απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου τι σημαίνει το γεγονός ότι θα εκδίδεται καθημερινή γραπτή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ απάντησε ότι κρίθηκε πως έτσι είναι καλύτερα.

Επισήμανε ότι με τον κ. Τσιόδρα λένε τα ίδια πράγματα από την πρώτη στιγμή και παρατήρησε: «Δεν άλλαξε κάτι στην καθημερινότητα του κ. Τσιόδρα και τη δική μου. Κάθε μέρα κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες».

«Το ζήτημα λοιπόν είναι να παραμείνουμε σε επιφυλακή, να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το ζήτημα της εξέλιξης του ιού είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τον καθένα μας ξεχωριστά», είπε ο κ. Χαρδαλιάς και σημείωσε: «Είναι σε ύφεση ο ιός, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ιός έχει φύγει».

Διαβεβαίωσε τους πολίτες πως αν ο καθένας μας τηρεί τα μέτρα, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να αποτραπεί η δημιουργία πολλαπλασιαστών ή φορτίων.

«Εάν με ρωτάτε αν εξαφανιστούν τα κρούσματα, σας λέω, όχι δεν θα εξαφανιστούν τα κρούσματα. Απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι επιχειρησιακά να λειτουργήσουμε, να μπορέσουμε να φέρουμε λύσεις, να λειτουργήσουμε τα πρωτόκολλα και όλο αυτό να μην δημιουργήσει πρόβλημα στη γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε ως Ελλάδα», τόνισε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για τα κρούσματα από το εξωτερικό ο υφυπουργός απάντησε πως «παρακολουθούμε επιδημιολογικά όλες τις χώρες και αυτές που είναι στις 29 και αυτές που είναι υψηλού ρίσκου και αναλόγως λειτουργούμε» και συνέχισε: «Η έννοια της δειγματοληψίας δεν έχει να κάνει με το ότι έρχεται μια πτήση και θα πάρουμε πέντε να τους ελέγξουμε. Έχει να κάνει με ένα σύγχρονο πρωτόκολλο το οποίο έχει έναν αλγόριθμο που έχει να κάνει με το από ποιες περιοχές ήρθαν, αν υπάρχουν τράνζιτ μεταφορές, αν οι προηγούμενες ημέρες στην περιοχή τους έχουν βγάλει κρούσματα, αν οι δικές μας δειγματοληπτικές έρευνες έχουν κρούσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξενυχτάνε σε 24ωρη βάση στην Πολιτική Γραμματεία, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Υπομονή σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία δουλεύουμε νυχθημερόν για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

