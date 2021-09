Προειδοποίηση από φον ντερ Λάιεν για μια πανδημία των ανεμβολίαστων

Ο ρυθμός του εμβολιασμού κατά της Covid-19 πρέπει να επιταχυνθεί σε όλο τον πλανήτη για να αποφευχθεί «μια πανδημία των ανεμβολίαστων», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της ΕΕ.

Η δεύτερη τέτοια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφότου ανέλαβε την προεδρία της Κομισιόν πραγματοποιείται έπειτα από δύο χρόνια τα οποία έθεσαν σε δοκιμασία τις αντοχές της ένωσης με την πανδημία της Covid-19, μια απότομη οικονομική πτώση και τις εντάσεις εξαιτίας του Brexit. «Ας βεβαιωθούμε ότι δεν θα μετατραπεί σε πανδημία των ανεμβολίαστων», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στην ολομέλεια των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

A pandemic is a marathon, not a sprint.

We now need to:

🔹 speed up global vaccination

🔹 continue our efforts here in Europe

🔹 strengthen our pandemic preparedness#SOTEU pic.twitter.com/lxfLFROYTS

