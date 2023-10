Πρόεδρος Ισραήλ: Ποτέ μετά το Ολοκαύτωμα δεν έχουν σκοτωθεί τόσοι Εβραίοι σε μία μέρα

«Ποτέ μετά το Ολοκαύτωμα δεν έχουν σκοτωθεί τόσοι Εβραίοι σε μια μέρα. Και από το Ολοκαύτωμα, δεν έχουμε δει σκηνές με Εβραίες γυναίκες και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες – ακόμη και επιζώντες του Ολοκαυτώματος – να στοιβάζονται σε φορτηγά και να μεταφέρονται σε αιχμαλωσία», τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ για την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς το Σάββατο κατά της χώρας του.

Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day.

As President of the State of Israel, I speak to you now from our capital city Jerusalem, under the dark shadow of war, as my nation continues to endure a savage attack from a cruel and inhumane enemy >> pic.twitter.com/1EU8fZYhIS

