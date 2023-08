Πριγκόζιν: Νεκρός ο αρχηγός της Wagner σε πτώση ιδιωτικού τζετ στη Μόσχα

Ο Γεβγένι Πριγκόζιν, ο αρχηγός των παραστρατιωτικών της Wagner που εξαπέλυσε ένοπλη ανταρσία τον Ιούνιο, βρισκόταν σε ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη στην περιοχή Tver κοντά στη Μόσχα, σκοτώνοντας και τους 10 επιβαίνοντες, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, Tass, ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας, βρισκόταν στην λίστα των επιβατών, δίχως ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν ο ίδιος είχε όντως επιβιβαστεί. Την είδηση μεταδίδουν ολοένα και περισσότερα διεθνή πρακτορεία.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx

