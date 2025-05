Πούτιν: Επίθεση από ουκρανικά drones δέχτηκε το ελικόπτερο που τον μετέφερε στο Κουρσκ

Επίθεση από ουκρανικά drones φέρεται να δέχτηκε το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ρώσο πρόεδρο στο Κουρσκ, στις 20 Μαΐου, όπως έκανε γνωστό υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής αντιαεροπορικής άμυνας Γιούρι Ντάσκιν στο RT, από τις 20 έως τις 22 Μαΐου υπήρξαν διαδοχικές επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οπως τόνισε ο ίδιος, η ένταση της επίθεσης κλιμακώθηκε σημαντικά τη στιγμή που το προεδρικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πετούσε πάνω από το Κουρσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική αεράμυνα λειτούργησε άριστα και απέκρουσε την επίθεση, «διασφαλίζοντας την ασφαλή πτήση του ελικοπτέρου του Πούτιν».

Στην ερώτηση αν το προεδρικό ελικόπτερο βρέθηκε εν τω μέσω της εμπόλεμης ζώνης, ο Ντάσκιν απάντησε θετικά: «Ουσιαστικά βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικασίας απόκρουσης της τεράστιας επίθεσης με drones του εχθρού».

Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε αυτήν την εβδομάδα την περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία, για πρώτη φορά αφού ο ρωσικός στρατός εκδίωξε από την περιοχή τις ουκρανικές δυνάμεις.

