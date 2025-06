Πού είναι η “τυχερή” θέση 11Α στο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Ινδία – Τι δείχνει το γράφημα

Σε ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε μια πτήση της Air India το πρωί της Πέμπτης 12/06 όταν το αεροσκάφος της Boeing 787 Dreamliner με 242 επιβαίνοντες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στην Ινδία λίγο μετά την απογείωσή του.

Ως εκ θαύματος, ένας μόνο επιβάτης ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια ενώ τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για πάνω από 290 νεκρούς. Σημειώνεται πως το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε κτίριο όπου φιλοξενούνταν ιατρικό προσωπικό από παραπλήσιο νοσοκομείο.

MIRACLE IN SEAT 11A: SOLE SURVIVOR SPEAKS AFTER #PLANECRASH ✈️ #AI171



Vishwash Kumar Ramesh, the only survivor, recalls a loud boom just 30 seconds after takeoff before the plane nosedived.



"Someone grabbed me, put me in an ambulance, and brought me to the hospital."#BREAKING… pic.twitter.com/arFlHcyf1v