Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Από την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα ξεκινήσει, η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου 2021. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να καταβάλει τις πληρωμές για τους συνταξιούχου του ΙΚΑ στις 24-25, ενώ για τα υπόλοιπα ταμεία από 28 μέχρι 30 του μήνα.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις:

– Την Πέμπτη 24 Ιουνίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

– Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2021 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Πηγή: https://www.skai.gr/news/finance/pote-plironontai-oi-syntakseis-tou-iouliou-apo-ta-tameia

