Πώς βλέπουν την πανδημία Ελληνες διευθύνοντες σύμβουλοι

Το CEO Initiative Forum που διοργάνωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου το Fortune σε συνεργασία με την εταιρεία Tsomokos, απέδειξε τη δύναμη της τεχνολογίας. Ένωσε «φωνές» από τρεις ηπείρους, ανέδειξε την ηθική στην ηγεσία και την εταιρική διακυβέρνηση, τόνισε τις πρωτοβουλίες που εντάσσουν την κοινωνική πρόοδο ως βασική στρατηγική και «φώτισε» τις απαραίτητες συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εν μέσω πανδημίας.

Περισσότεροι από 40 ομιλητές από μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικούς φορείς, πανεπιστημιακά και κοινωφελή ιδρύματα πρώτης γραμμής και εκπροσώπους από την ελληνική κυβέρνηση, ανέπτυξαν τις πρωτοβουλίες και τις δεσμεύσεις τους για ένα βιώσιμο και πιο δίκαιο κόσμο.

«Όλοι όσοι συμμετέχουμε στο CEO Initiative από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γνωρίζουμε ότι δεν ζούμε απλά την ιστορία αλλά την γράφουμε. Καλούμαστε “να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία”, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουν όλα για να υπάρχουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και αυτό το στοίχημα μπορούμε όλοι μαζί να το κερδίσουμε», ανέφερε δίνοντας το στίγμα του forum η επικεφαλής του Fortune στην Ελλάδα, Αναστασία Παρετζόγλου, και ακολούθησε ένα πανόραμα πρωτοβουλιών και δράσεων που θα καθορίσει την επόμενη μέρα.

Το «παρών» έδωσαν με κρίσιμες παρεμβάσεις ομιλητές όπως ο Αlan Murray, CEO του Fortune από τη Νέα Υόρκη, ο Αndrew Liveris, Πρώην Πρόεδρος και CEO της Dow Chemical Company από το Σύδνεϋ, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΙΤΑΝΑ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Καθηγητής του Business School of Harvard, George Serafeim, από τη Βοστώνη, ο ιδρυτής και CEO της Chipita, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, o Μichel Vounatsos, CEO της BIOGEN από Αμερική, o Oδυσσέας Αθανασίου, CEO της Lamda Development, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, η Πρόεδρος και CEO της Novartis Hellas, Susanne Kohout, η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, και άλλοι κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες, ενώ το «No Woman – No Panel» έκανε τη διαφορά!

Ένα επιδραστικό forum οκτώ ωρών, που απέδειξε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, όταν συμβαδίζει με την αισθητική και την ταχύτητα στην ανταλλαγή ιδεών και την εναλλαγή προσώπων με θέσεις και δράσεις, επιτρέπει να υπερβούμε την φυσική παρουσία που η πανδημία μας στερεί.

Μπορείτε να δείτε όλο το CEO Initiative Forum εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=wDCQyvbWGIk&t=1s

Όλα τα βίντεο του CEO INITIATIVE ανεβαίνουν στο Youtube Channel του Fortune Greece.

Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά quotes από τις χθεσινές τοποθετήσεις:

Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Chipita

Είμαι εναντίον της κεντρικής κατεύθυνσης της οικονομίας. Το κράτος δεν πρέπει να αποφασίσει ποιες επιχειρήσεις θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή υποστήριξης και ποιες στη δεύτερη. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι οριζόντια και να βοηθούν όλες τις επιχειρήσεις. Τα χρήματα θα πρέπει να κατευθυνθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να καινοτομήσουν, οι επιχειρήσεις που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές διεθνώς, θα είναι και οι νικήτριες αυτής της μάχης.

Οι επιχειρήσεις είναι πάντα κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δεν χάνουν τον καπιταλιστικό τους χαρακτήρα. Κάθε επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της. Οι άνθρωποι δεν δουλεύουν μόνο για λεφτά, αλλά και για άλλα πράγματα. Πρέπει να παίρνουν χαρά και υπερηφάνεια μέσα από τη δουλειά τους. Είναι σημαντικό να νοιώθουν ότι συμμετέχουν σε έναν οργανισμό που δεν είναι αδιάφορος για τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, TITAN Cement Group

Η κοινωνία, ξεκινώντας από τους εργαζομένους και τους πελάτες μιας εταιρείας, δεν αρκείται πια στο προϊόν ή στη υπηρεσία. Θέλει άποψη, θέλει αρχές και θέσεις, θέλει προσφορά. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να προσφέρει πολλά, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου η ελληνική κοινωνία επέδειξε ωριμότητα και διάθεση για προσφορά. Όταν συνεργάζονται κράτος, επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών, μπορούν να γίνουν θαύματα.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που έγινε με αφορμή τη δυσάρεστη περιπέτεια που ζούμε δεν είναι αντιστρέψιμη πια. Κινούμαστε προς μια κατεύθυνση που θα μας δώσει πολλά πλεονεκτήματα, όχι μόνο στις επιχειρήσεις και στο κράτος αλλά και στην εκπαίδευση.

Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση

Το κλίμα της εποχής δεν είναι η πανδημία. Οι επιχειρηματικές μας επιλογές ή οι επιλογές στο κοινωφελές έργο μας θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από την πανδημία. Πρέπει να είμαστε κοντά στο τι γίνεται σήμερα, η πανδημία αφορά το τι έγινε χθες. Θα επικαλεστώ τον Θουκυδίδη: «Tα κίνητρα κάθε ανθρώπου είναι τα ίδια: φόβος, κέρδος δόξα.» Και ο καλός ηγέτης είναι αυτός που τηρεί τις υποσχέσεις του – υποσχέσεις που είναι ακριβώς οι ίδιες με τα κίνητρα που αναφέρει ο Θουκυδίδης: φόβος, κέρδος, δόξα.

Έχω τρεις φόβους: Πρώτον, ότι η κρίση μπορεί να μας οδηγήσει στο παρελθόν και να δημιουργήσει μια αντίδραση στην προσαρμογή που απαιτείται. Δεύτερον, ο λαϊκισμός που είναι επιστροφή στο παρελθόν. Και τρίτον, η δημιουργία του λεγόμενου Covid anger. Όμως θα σταθώ στις θετικές αλλαγές που έχουν γίνει. Η εξοικείωση του κόσμου με την ψηφιακή εποχή είναι μια πολύ θετική αλλαγή. Και η διάδοση της τέχνης μέσω του digital channel που έχουμε φτιάξει στο Ίδρυμα Ωνάση εντάσσεται σε αυτό το θετικό πλαίσιο.

Alan Murray, CEO Fortune USA

Είμαι στον χώρο της επιχειρηματικής δημοσιογραφίας τέσσερις δεκαετίες. Κάτι σημαντικό έχει αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών τα τελευταία χρόνια. Δίδεται περισσότερη έμφαση στη θετική κοινωνική επίδραση, και όχι μόνο στα κέρδη για τους μετόχους.

Andrew Liveris, Former Chairman and Chief Executive Officer of The Dow Chemical Company

Η τρέχουσα κρίση της δημόσιας υγείας είναι κρίση αειφορίας. Και ο ορίζοντας σχεδιασμού των επιχειρήσεων έχει γίνει εξαιρετικά απρόβλεπτος εξαιτίας αυτής της υπαρξιακής κρίσης. Διευθύνοντες σύμβουλοι και εταιρικά διοικητικά συμβούλια κατάλαβαν ότι πρέπει να εξασφαλίζουν πλέον μια άδεια λειτουργίας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να έχουν κέρδη μακροπρόθεσμα.

Απαιτούνται νέα μεγέθη για τη μέτρησή της επιτυχίας. «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων είναι ένα τέτοιο μέγεθος. Η άποψη των νέων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι κάθετη: «Το μοντέλο σας δεν δουλεύει. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν δουλεύουν, και οι CEO είναι οι πρώτοι που ακούνε Είναι η στιγμή να ακούσουν και οι πολιτικοί».

Michel Vounatsos, CEO της Biogen, USA

Τα διδάγματα από αυτή τη φρικτή πανδημία είναι πάρα πολλά και δεν αφορούν μόνο την ιατρική κοινότητα αλλά και τα κράτη, αφού χωρίς υγεία δεν υπάρχει οικονομία. Η πανδημία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ως παγκόσμιο πρόβλημα απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς θα μεταβούμε σε ένα πραγματικό σύστημα υγείας και όχι μόνο σε ένα σύστημα θεραπείας της εκάστοτε νόσου.

Οι ηγέτες δεν μπορούν πλέον να είναι ηγέτες ατόμων, αλλά ηγέτες συνόλων δεδομένων. Όλα ξεκινούν από την ηγεσία. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία που δείχνει τη σύνδεση μεταξύ υγείας και οικονομίας, είναι σαφής αυτή η σύνδεση. Πρέπει να ορίσουμε νέα μεγέθη μέτρησης της λειτουργίας και της επιτυχίας μας.

Susanne Kohout, Country President & Managing Director, Novartis Hellas

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή νοοτροπίας ως προς το πώς προσεγγίζουμε το σύστημα υγείας. Σήμερα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να σπάσουμε τα στεγανά μεταξύ οικονομίας και υγείας, και να κατανοήσουμε την οικονομία της υγείας ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό.

Τρεις είναι οι προτεραιότητες για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας: α) αύξηση αποτελεσματικότητας μέσω έξυπνων δαπανών υγείας, β) μοντέλα πληρωμών που να επιβραβεύουν καλύτερα αποτελέσματα υγείας, και γ) ενίσχυση της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού των ασθενειών.

Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Το σχέδιο της χώρας έχει ως άξονες την πράσινη μετάβαση κράτους και ιδιωτικής οικονομίας, την ψηφιακή μετάβαση, τα κοινωνικά θέματα – υγεία, παιδεία, κατάρτιση και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση δικαιοσύνης.

Τα δάνεια σκοπεύουμε να κατευθυνθούν αποκλειστικά για να χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις, πολλαπλασιάζοντας τις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας και καλύπτοντας το επενδυτικό κενό. Η κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερη από αυτή που δείχνουν σήμερα τα νούμερα και θεωρούμε τις επενδύσεις τον «τρίτο χρηματοδότη» της οικονομίας. Το κλειδί είναι να κινητοποιήσουμε τουλάχιστον 10 με 15 δισεκατομμύρια ιδιωτικούς πόρους, ώστε να προσεγγίσουμε τα 45 ή και 50 δισεκατομμύρια συνολικής οικονομικής επίπτωσης.

Kυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το gov.gr θα γίνει εφαρμογή στα κινητά μας πριν το τέλος αυτής της χρονιάς. Η Ελλάδα θα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που θα έχει βάλει σε εφαρμογή στο κινητό τις βασικές κρατικές υπηρεσίες.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα δούμε 5G στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2021, κι αυτό το λέω κάθετα. Το 5G σημαίνει πολλαπλάσιες ταχύτητες, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα επιτρέψει νέες εφαρμογές που ούτε καν έχουμε φανταστεί. Ο στόχος μας σαν χώρα είναι να μην είμαστε ουραγοί σε αυτό το νέο τεχνολογικό εργαλείο του 5G, αλλά να πρωτοπορήσουμε, να βγούμε μπροστά.

Αν τα κάνουμε όλα σωστά, είναι δυνατόν μέσα σε μια δεκαετία να έχουμε γεννήσει 70.000 νέες θέσεις εργασίας και νέα αξία πάνω από 12 δισ. ευρώ. Θέλουμε η χώρα να γίνει φυτώριο startup επιχειρήσεων. Έχουμε τα μυαλά, έχουμε τις δυνατότητες, αλλά έχουμε και εμπόδια που δεν έχουν επιτρέψει να δοθεί η απαραίτητη ώθηση. Όμως, οι μεγάλες startup επιχειρήσεις δεν έχουν γεννηθεί όλες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το skype γεννήθηκε στην Εσθονία, το spotify γεννήθηκε στη Σουηδία. «Το ίδιο θέλουμε να πετύχουμε κι εδώ».

Οδυσσέας Αθανασίου, CEO Lamda Development

Η πανδημία πράγματι μας έχει δυσκολέψει, ωστόσο είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με το έργο του Ελληνικού, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς κι αυτό θα φανεί στις αρχές του 2021. Τότε υπολογίζουμε να έχουμε και την επίσημη έναρξη του έργου, αφού ανεπίσημα έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο κομμάτι των πρόδρομων εργασιών εντός της έκτασης, στις μελέτες κ.α. Το Ελληνικό θα καταστήσει τη χώρα έναν επενδυτικό προορισμό με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ξένα κεφάλαια θα επενδυθούν στη χώρα λόγω του συγκεκριμένου project, το οποίο έχει αποκτήσει μια πλατιά επενδυτική βάση. Ηδη, από πλευράς μετοχικής σύνθεσης το 27% της Lamda Development είναι ξένοι επενδυτές, ενώ η επένδυση του Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που μπορεί να φθάσει και το 1 δις. ευρώ για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους έργα.

Ρεβέκκα Πιτσίκα, Ιδρύτρια και CEO People for Business

Η εξ’ αποστάσεως εργασία δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε hub θέσεις. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό να διαμορφώνεται τόσο καθαρά ως τάση. Στο νέο περιβάλλον ο εργαζόμενος καταλαβαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να παρέχει cloud λύσεις, τεχνολογία, λάπτοπ, κινητό και από την άλλη μεριά η δική του υποχρέωση είναι να φέρει στην εταιρεία το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Google NA Eυρώπης

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια την τεχνολογία, αλλά και με την ηγεσία. Από την ηγεσία εξαρτάται το κατά πόσο θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία για το καλό της επιχείρησης και το κοινό καλό.

Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού, Ίδρυμα Ωνάση

Η απουσία του πολιτισμού από την καθημερινότητα των πολλών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισμός στην ουσία του είναι οι άνθρωποι που τον παράγουν και τον δημιουργούν. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες, δεν είναι χομπίστες, είπε μιλώντας για το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώθηκε φέτος. Η Στέγη, κινείται προς μια υβριδική μορφή θεάματος που να μπορεί κάποιος να απολαύσει επί της οθόνης και μην είναι ένα κακέκτυπο της εμπειρίας του θεάτρου.