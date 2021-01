Πώς θα ήταν τα πρόσωπα του Ομήρου και του Μέγα Αλέξανδρου

Τα πρόσωπα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, φιλοσόφων και πολιτικών, ανασκευάζει ο Ιταλός καλλιτέχνης, Αλεσάντρο Τομάζι.

Ο Τομάζι χρησιμοποιεί αγάλματα, βάζει χρώμα και έχει κερδίσει εκατοντάδες ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα, εξαιτίας των εντυπωσιακών του σχεδίων που ζωντανεύουν το παρελθόν.

Πλάτωνας

Αριστοτέλης

Όμηρος

Δημοσθένης

Face reconstruction of the Greek Athenian statesman and orator Demosthenes (384-322 BC) pic.twitter.com/8J0t6lDR2z

