Πολλά νέα ξενοδοχεία στις γειτονιές της Αθήνας

Η επιστροφή των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα – και ασφαλώς και στην Αθήνα – έχει κορυφώσει τις επενδυτικές κινήσεις των εταιρειών ακινήτων και των ξενοδοχειακών ομίλων για τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων, με το κέντρο της πρωτεύουσας ασφαλώς να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία λόγω της εγγύτητας με τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα (π.χ. Ακρόπολη, Στύλοι Ολυμπίου Διός, Πλάκα κ.λπ.). Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η κινητικότητα για την ανάπτυξη νέων μονάδων σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ομίλου Λάμψα, ο οποίος ετοιμάζει ένα νέο μπουτίκ ξενοδοχείο σε διατηρητέο κτίριο της οδού Ζαλοκώστα 7-9, το οποίο έχει μισθώσει με συμφωνία μακροχρόνιας παραχώρησης εκμετάλλευσης από τον ΕΦΚΑ, επικρατώντας σε σχετικό διαγωνισμό. Το μίσθωμα ανέρχεται σε 34.500/μήνα, με τον όμιλο να αναλαμβάνει τη χρήση του ακινήτου για τα επόμενα 30 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον, δηλαδή συνολικά 40 χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν, ο Ομιλος Λάμψα θα δημιουργήσει ακόμα μία μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Πλ. Συντάγματος, καθώς πριν από μερικούς μήνες λειτούργησε το «Athens Capital Center Hotel – MGallery» στο κτίριο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, πλέον του «King George» και φυσικά του «Grande Bretagne». Το νέο ακίνητο στη Ζαλοκώστα σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως μια «προέκταση» του «MGallery», ενισχύοντας τον αριθμό των προσφερόμενων σουιτών. Εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει εντός του 2024, με το ύψος της επένδυσης για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου να υπολογίζεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Η τάση των μικρών, πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων είναι εμφανής και σε άλλες αναπτύξεις, κυρίως εντός ή πέριξ του κέντρου της πόλης, με έμφαση στη δημιουργία εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία υπαγορεύεται τόσο από τη ζήτηση όσο και από τους περιορισμούς που θέτει το κτιριακό απόθεμα της Αθήνας, καθώς είναι λίγα τα διαθέσιμα ακίνητα μεγάλης επιφάνειας.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα δημιουργηθούν και μεγαλύτερες μονάδες. Ο Όμιλος Δουζόγλου, του ομώνυμου ομογενούς επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα, ήρθε σε συμφωνία με τη Hilton για τη λειτουργία των ακινήτων που έχει αποκτήσει σε Κηφισιά (πρώην «Πεντελικόν») και Μικρολίμανο. Έτσι, το ιστορικό «Πεντελικόν», της συλλογής Curio από τη Hilton, ένα ξενοδοχείο 117 δωματίων, θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα όταν ανοίξει το 2024. Αντίστοιχα, το «Hampton by Hilton Piraeus» στο Μικρολίμανο, ξενοδοχείο 83 δωματίων, που ανοίγει στο δημοφιλές λιμάνι του Πειραιά, θα είναι το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton by Hilton.

«Αφίξεις»

Μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές αφίξεις στον ξενοδοχειακό χάρτη της Αθήνας είναι η νέα μονάδα «Ibis Styles» του Ομίλου Accor. Το νέο ξενοδοχείο πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση του πρώην θεάτρου «Αθήναιον», στη συμβολή των οδών Πατησίων και Μάρνη, απέναντι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Boissée Finances, εταιρεία συμφερόντων της Accor, έχει μισθώσει, ήδη από το 2016, το ακίνητο από την Τριάντειο Επαγγελματική και Βιομηχανική Σχολή.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες η εταιρεία έλαβε το πολυπόθητο «ναι» από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, αναφορικά με την αρχιτεκτονική της πρόταση για την κατασκευή του νέου ξενοδοχείου, έπειτα από τις σχετικές προσαρμογές, καθώς η αρχική της αίτηση είχε απορριφθεί. Όπως φαίνεται, έγιναν παραχωρήσεις και ως προς το μέγεθος του υπό κατασκευή ξενοδοχείου. Η επένδυση είναι της τάξης των 30 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο γαλλικός όμιλος δρομολογεί ακόμα μία κίνηση, σε πολύ κοντινή απόσταση, στη συμβολή των οδών Ηπείρου και 3ης Σεπτεμβρίου, σε ιδιόκτητο ακίνητο, που έχει αγοραστεί για τον σκοπό αυτό. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός έτερου ξενοδοχείου, που θα απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό. Το «Ibis Budget» θα είναι μονάδα τριών αστέρων, με το ύψος της επένδυσης να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά παραμένουν τα σχέδια του Ομίλου Brown για το κέντρο της Αθήνας, παρότι το τελευταίο διάστημα το επενδυτικό πλάνο του ισραηλινού ομίλου έχει αρχίσει να κινείται εκτός Αττικής, σε Κορινθία και Εύβοια. Στις νέες προσθήκες στο κέντρο περιλαμβάνονται τα «Brown Spices» στην οδό Ευριπίδου (εγκαίνια το φθινόπωρο), «Domino House» (οδός Θεμιστοκλέους), όπως και το «Kubic Athens», στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου. Αλλη μία σημαντική κίνηση του Ομίλου Brown αφορά την ανακατασκευή του ιστορικού ξενοδοχείου «Sans Rival», που βρίσκεται στην οδό Λιοσίων 11, στη συμβολή με την οδό Κων. Παλαιολόγου, πλησίον του σταθμού Λαρίσης και της Πλ. Βάθη. Το έργα ανακαίνισης και ανακατασκευής εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων εντός του Ιανουαρίου. Το επενδυτικό πλάνο των ιδρυτών της ξενοδοχειακής αλυσίδας προβλέπει τη λειτουργία 17 μονάδων με brands της εταιρείας στην ελληνική πρωτεύουσα μέχρι το 2023.

Σημαντική κίνηση θεωρείται και η εξαγορά στις αρχές του έτους του ξενοδοχείου τριών αστέρων «Oscar Hotel Athens», το οποίο πουλήθηκε από την Εθνική Τράπεζα στην ουγγρική εταιρεία ακινήτων Indotek Group αντί ποσού 5,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη επενδυτική κίνηση της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στον σταθμό Λαρίσης και διαθέτει 124 δωμάτια με 207 κλίνες.

Προβλέψεις για αύξηση ζήτησης της πρωτεύουσας επί δωδεκάμηνης βάσης

Ο επενδυτικός «οργασμός» στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας φαίνεται πως περισσότερο στηρίζεται στις προβλέψεις μελλοντικής ανάπτυξης, την περίοδο μετά την πανδημία, καθώς μέχρι σήμερα ο προορισμός της πρωτεύουσας δεν μοιάζει να ανακάμπτει με τον ίδιο ρυθμό όπως οι δημοφιλείς προορισμοί στη νησιωτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ), κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο η πληρότητα κατέγραψε μείωση κατά 21,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο σημείωσε μείωση κατά 15,5% σε σχέση με το ίδιο έτος. Ωστόσο, η μέση τιμή δωματίου κατέγραψε αύξηση κατά 7,9%.

Τα στοιχεία αυτά ναι μεν δείχνουν την τάση βελτίωσης της ζήτησης και σταδιακής ανάκαμψης, ωστόσο φαίνεται πως χρειάζεται να καλυφθεί σημαντικό έδαφος ακόμα έως ότου υπάρξει επιστροφή στο επίπεδο όπου βρισκόταν η αγορά της Αττικής πριν από την πανδημία.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Ένωση, και τον φετινό Ιούνιο η Αθήνα εξακολούθησε να είναι πόλη με χαμηλή μέση πληρότητα (74,7%), η δε αύξηση της μέσης τιμής δωματίου σε σχέση με πέρσι ναι μεν άγγιξε το 22,5%, αλλά ήταν η μικρότερη που σημειώθηκε μεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαϊκών προορισμών. Σύμφωνα με την ΕΞΑΑΑ, η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας κινείται με μια καλή μέση πληρότητα, μη ικανή όμως να καλύψει την «τρύπα» που δημιουργήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες από τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Συμπληρώνει δε ότι οι ελπίδες να κλείσει με θετικό πρόσημο έναντι του 2019 η φετινή τουριστική χρονιά για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία είναι η περίοδος Ιουλίου – Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως ο κίνδυνος να επαναληφθούν φαινόμενα προηγούμενων δεκαετιών, όταν τα ξενοδοχεία του κέντρου έκλειναν κατά δεκάδες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, απομακρύνεται.

Οι αναλύσεις των ξενοδοχειακών ομίλων και των εταιρειών ακινήτων που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια επισημαίνουν το γεγονός ότι η Αθήνα εξακολουθεί να έχει πολύ σημαντικές προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης ως τουριστικός προορισμός 12μηνης βάσης, περιορίζοντας την πολύ υψηλή εποχικότητα. Σε αυτό εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και η σταδιακή ανάπτυξη της έκτασης στο Ελληνικό, που θα ενισχύσει σημαντικά τις τουριστικές ροές προς την ελληνική πρωτεύουσα.