Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 50 νεκροί από την κακοκαιρία

Παρατεταμένη κακοκαιρία με σφοδρές χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πολικό ψύχος έχει πλήξει τις περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, και αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους για δύο μέρες.

After being stuck for up to 5 days due to the #blizzard, all of I-90 will re-open by midday! Many truckers told us it's the longest they've ever had to pull over for weather.#SDwx https://t.co/a03s3W9iPA pic.twitter.com/eT1ZJOdMf3

— Mike Seidel (@mikeseidel) December 17, 2022