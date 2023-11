Πόλεμος στο Ισραήλ: Συγκλονίζουν τα βίντεο από την επιδρομή στη Γάζα

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν πολυκατοικίες και σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους σε προσφυγικό καταυλισμό στη βόρεια Γάζα, την 25η ημέρα μιας σύγκρουσης που, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει μετατραπεί σε “νεκροταφείο” για τα παιδιά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

The bombing of the #Jabalia camp, killing and injuring at least 400, is Netanyahu's reply to the worldwide protests demanding an end to the genocidal assault on #Gaza.

The Israeli regime is acting with the full support of the Biden administration and NATO. pic.twitter.com/5VLfJI8i87

— David North (@DavidNorthWSWS) October 31, 2023