Πόλεμος στο Ισραήλ: Εντοπίστηκαν 1.500 νεκροί μαχητές της Χαμάς

Στην επιβεβαίωση της πληροφορίες που κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι εντοπίστηκαν 1.500 σοροί ενόπλων της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος προχώρησε το πρωί της Τρίτης εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Following a surprise attack by Hamas on Israel that has left hundreds dead, America's closest ally in the Middle East has declared war, putting the US in a tough position as it tries to meet the needs of both Israel and Ukraine simultaneously https://t.co/TaerxoOA6n pic.twitter.com/KZDR18e44Z

— Reuters (@Reuters) October 10, 2023