Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρομακτικό χτύπημα σε πολυκατοικία του Κιέβου

Περίπου στις 5 το πρωί σημειώθηκε πλήγμα από όλμο σε πολυκατοικία του Κιέβου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για τη διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Δείτε βίντεο από το σημείο, λίγο μετά το χτύπημα:

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022