Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παραδέχεται ότι εγκατέλειψε τη Σολεντάρ στους Ρώσους

Στα χέρια του στρατού της Ρωσίας βρίσκεται πλέον και η πόλη Σολεντάρ στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως επιβεβαίωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Τσερεβάτι.

Η παραδοχή της Ουκρανίας έρχεται δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι έχει καταλάβει τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

«Έπειτα από μήνες δύσκολων μαχών (…) οι ουκρανικές δυνάμεις την εγκατέλειψαν» προκειμένου «να αναδιπλωθούν σε θέσεις που είχαν προετοιμάσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ανατολικής ζώνης Σέρχιι Τσερεβάτι, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε η υποχώρηση αυτή.

Ο ρωσικός παραστρατιωτικός όμιλος Wagner είχε ανακοινώσει ότι κατέλαβε τη Σολεντάρ από τις 11 Ιανουαρίου και ακολούθησε ο ρωσικός στρατός στις 13. Αυτή η μικρή πόλη της περιοχής του Ντονέτσκ, που είχε 11.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, γνωστή για τα αλατωρυχεία της, βρίσκεται κοντά στην Μπαχμούτ, ένα άλλο σημείο στην ανατολική Ουκρανία όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες.

Οι Ουκρανοί αρνούνταν μέχρι τώρα να παραδεχθούν την απώλεια της πόλης.

Η στρατηγική σημασία της Σολεντάρ αμφισβητήθηκε, με το αμερικανικό κέντρο σκέψης Institute for the Study of War (ISW) να εκτιμά πως δεν επρόκειτο για “μια σημαντική εξέλιξη στο επιχειρησιακό επίπεδο”.

Αντίθετα ο ρωσικός στρατός παρουσιάζει την κατάληψη της Σολεντάρ ως ένα στάδιο κλειδί για την περικύκλωση της γειτονικής πόλης Μπαχμούτ, την οποία προσπαθεί να καταλάβει από το καλοκαίρι και στην οποία τα δύο στρατόπεδα αντιπαρατίθενται με βαριές απώλειες.

Η υποχώρηση από τη Σολεντάρ ήταν “ελεγχόμενη, καμία περικύκλωση ή μαζική σύλληψη στρατιωτικών μας δεν έλαβε χώρα”, δήλωσε από την πλευρά του ο Τσερεβάτι, ο οποίος διέψευσε ότι οι ουκρανοί στρατιώτες “διέφυγαν”.

Προτού οπισθοχωρήσουν, τα ουκρανικά στρατεύματα “επέφεραν απίστευτες απώλειες” στους Ρώσους, είπε ακόμη, υπογραμμίζοντας πως η ουκρανική στρατηγική στη ζώνη αυτή συνίστατο στην “εξάντληση του εχθρού”.

Αξιωματούχος των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία υποστήριξε σήμερα πως τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται προς στην Μπαχμούτ, παραθέτοντας την κατάληψη της Σολεντάρ ως καθοριστικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τον Τσεβεράτι, ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί “δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα”. “Οι μάχες συνεχίζονται. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο”, πρόσθεσε.