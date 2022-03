Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη νέες διαπραγματεύσεις Μόσχας – Κιέβου

Η δήλωση συμβούλου του Ζελένσκι για τις συνομιλίες

Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ανακοίνωσε την Τρίτη ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

“Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανανεώθηκαν οι διαβουλεύσεις για την κύρια βάση των διαπραγματεύσεων. Γενικά θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων από το έδαφος της χώρας…” ανέφερε στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

“Η 20η μέρα του ουκρανικού ηρωισμού. Η αληθινή ελευθερία έχει πάντα κόστος. Τα υπόλοιπα είναι αμετάβλητα. Η Ρωσία πολεμά μόνο με ειρηνικές πόλεις, καταστρέφοντάς τες τη νύχτα με πυραύλους. Ο στρατός μας χτυπά τους Ρώσους προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι εταίροι παραμένουν στην άκρη, φοβούμενοι να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες” σχολίαζε αιχμηρά νωρίτερα ο Ποντόλιακ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα τους ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών χωρών που συναντώνται στο Λονδίνο ότι η «πολεμική μηχανή» της Ρωσίας θα βάλει κάποια από τα δικά τους κράτη στο στόχαστρο αν δεν τον σταματήσουν στην Ουκρανία. Ο κ. Ζελένσκι απευθυνόταν μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο των ηγετών των δέκα χωρών μελών της Ενιαίας Εκστρατευτικής Δύναμης που έχει καλέσει στη βρετανική πρωτεύουσα ο Μπόρις Τζόνσον.

Η Ρωσία ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι έλαβε από την Ουάσινγκτον τις εγγυήσεις που ζητούσε ότι οι κυρώσεις εναντίον της για την εισβολή της στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσουν τη συνεργασία της με την Τεχεράνη και πλέον φαίνεται ότι ήρθη ένα εμπόδιο για την αναβίωση της συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

“Λάβαμε γραπτές εγγυήσεις”, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμπιραμπντολαχιάν μετά τη συνάντησή τους στη Μόσχα.

