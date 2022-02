Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολυκατοικία του Κιέβου το πρωί του Σαββάτου, λίγο αφού ο Πρόεδρος της χώρας απηύθυνε έκκληση προς τους Ουκρανούς, να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ούτε έχει γίνει γνωστό αν είχε προλάβει να εκκενωθεί το κτήριο από τους κατοίκους του, προτού πληγεί από τον ρωσικό πύραυλο.

A missile struck a highrise residential building not far from Zhuliani airport in Kyiv pic.twitter.com/g0Vb68DGVr

— Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022