Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στο Χάρκοβο

Ρωσικές δυνάμεις έχουν μπει μέσα στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κιέβου μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τοπικούς Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε ότι ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «μπήκαν μέσα στην πόλη».

Ο Σινεγκούμποφ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται πως βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

«Μην φύγετε από τα καταφύγια! Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας εξοντώνουν τον εχθρό. Καλούνται οι πολίτες να μην βγαίνουν στους δρόμους», δήλωσε.

Russian military vehicles and special forces entered Kharkiv, there are heavy fights going on in the city with Ukrainian armed forces, deputy minister of interior reports. He calls on civilians to stay home, shoot at occupiers from windows, throw Molotov cocktails

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 27, 2022