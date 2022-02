Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις πολιορκούν το Κίεβο

Εδώ και αρκετές ώρες, το Κίεβο βρίσκεται υπό καθεστώς πολιορκίας, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, είναι αποκαρδιωτικές με άμαχους να προσπαθούν να βρουν ένα ασφαλές σημείο.

Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες, ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους που έχουν πολεμική εμπειρία να μεταβούν στην Ουκρανία για να απωθήσουν την εισβολή του ρωσικού στρατού.

«Αν έχετε εμπειρία στην μάχη (…) μπορείτε να έρθετε στην χώρα μας για να υπερασπισθείτε την Ευρώπη», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εδώ και λίγες ώρες, πυρά ακούγονται κοντά στη συνοικία του Κιέβου στην οποία βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τηλεγράφημα του Associated Press.

Inside an apartment of the residential building destroyed this morning in Kyiv. Residents say there are no military or government infrastructure nearby. Still unclear what hit the building and from which side, but, as in every war, civilians are once again victims. #ukrainewar pic.twitter.com/fSSQrkHDH4

— Sudarsan Raghavan (@raghavanWaPo) February 25, 2022