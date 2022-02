Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Anonymous επιτίθενται στη Ρωσία

Κυβερνοεπίθεση εξαπέλυσαν οι Anonymous στο ρωσικό δίκτυο Russia Today και όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση «κηρύττουν επίσημα πόλεμο στη Ρωσία».

Το RT βρισκόταν εκτός λειτουργίας για κάποιες ώρες χτες, Πέμπτη ενώ έχει επανέλθει πλέον στον «αέρα» το πρωί της Παρασκευής.

Η ομάδα των χάκερ ανέφεραν πως «βρίσκονται σε κυβερνοπόλεμο κατά της ρωσικής κυβέρνησης» και έχουν πλήξει δεκάδες ιστοσελίδες ως απάντηση για την εισβολή στη Ουκρανία. Ακόμη, χαρακτηρίζουν το RT «μέσο προπαγάνδας» και στηρίζουν την Ουκρανία.

Οι αναρτήσεις που έχουν κάνει στο Twitter:

RT trying so hard to come back tho lol pic.twitter.com/I07btkabV8

We read your messages, thank you for supporting Ukraine. Let's be united!

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022