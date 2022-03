Πόλεμος στην Ουκρανία: Νύχτα κόλασης στο κέντρο της Μαριούπολης

Δραματική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη με τις εικόνες καταστροφής να είναι δίχως τέλος και τις μάχες να έχουν μεταφερθεί στο κέντρο της πόλης.

Ο βομβαρδισμός του θεάτρου στη Μαριούπολη από ρωσικές δυνάμεις την Τετάρτη, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε τουλάχιστον έναν σοβαρά τραυματία, αλλά κανέναν θάνατο, ανακοίνωσε σήμερα αργά το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο στον πρώτο του επίσημο απολογισμό για αυτήν την τραγωδία.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για έναν πολύ σοβαρά τραυματία», ανέφερε στο Telegram το δημοτικό συμβούλιο αυτής της πόλης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Rescue workers have been searching for survivors in the rubble of a theater in the besieged city of #Mariupol after #Ukraine said a powerful Russian air strike hit the building where hundreds of people were sheltering from the war.https://t.co/2oEdEeANUp pic.twitter.com/RJ6l8MytPQ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 18, 2022