Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέος βομβαρδισμός στο Λβιβ

Νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας λίγο μετά τις 7 μμ του Σαββάτου (26/3), σε άγνωστη μέχρι στιγμής τοποθεσία, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πόλη.

Μετά το πλήγμα, έχουν ακουστεί πολλές εκρήξεις στην πόλη. Τα ως τώρα στοιχεία κάνουν λόγο για σημαντική καταστροφή στις υποδομές του Λβιβ.

Δείτε βίντεο από τους νέους βομβαρδισμούς:

"In the last 30 seconds there have been a few loud bangs."

Sky's Sally Lockwood is in Lviv, Ukraine where the Governor claims two missiles have hit the city and has told residents to stay indoors.https://t.co/WjBXRCBWmk

— Sky News (@SkyNews) March 26, 2022