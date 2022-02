Πόλεμος στην Ουκρανία: Η φωτογραφία που συγκλονίζει τον πλανήτη

Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπου από νωρίς το πρωί άναψε το φυτίλι του πολέμου. Εκρήξεις και βομβαρδισμοί σημειώνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις με τους νεκρούς να είναι ήδη δεκάδες, ανάμεσα σε αυτούς και άμαχοι.

Τις τελευταίες ώρες, τον γύρο του κόσμου κάνει μία συγκλονιστική φωτογραφία, στην οποία φαίνεται μία γυναίκα με το πρόσωπό της βουτηγμένο στο αίμα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Getty, το οποίο έχει τραβήξει την φωτογραφία, πρόκειται για μία γυναίκα η οποία έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών στο συγκρότημα διαμερισμάτων που έμενε, έξω από το Χάρκοβο.

Αν και αιματοβαμμένη, με τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπό της διακρίνεται ένα λυπημένο χαμόγελο.

