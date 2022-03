Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία: Διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις – Αύριο η συνέχεια

Οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας διακόπηκαν και πρόκειται να συνεχιστούν αύριο, όπως ανακοίνωσε προ ολίγου ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Β. Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ.

«Έγινε τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για [ να πραγματοποιηθεί] πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και διευκρίνιση επιμέρους ορισμών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις…», τόνισε μέσω Twitter o εκπρόσωπος.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022