Pole position για Χάμιλτον, δεύτερος ο Μπότας

Πρώτος στη βροχή της Ουγγαρίας ο Λιούις Χάμιλτον! Ο πιλότος της Μερτσέντες έκανε χρόνο 1:35.568 που ήταν ο καλύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές και έτσι κατέκτησε την 77η pole position της καριέρας του! Από τη δεύτερη θέση, θα εκκινήσει ο ομόσταβλός του Βάλτερι Μπότας που ήταν πιο αργός κατά 0.260 (1:35.918), ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Κίμι Ραϊκόνεν της Φεράρι, με 1:36.186.

Q3 CLASSIFICATION

A Qualifying session for the ages in Budapest, with Hamilton splashing his way to pole, earning a 60th front row lockout for @MercedesAMGF1 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/2Xi6Eb9sG3

— Formula 1 (@F1) July 28, 2018