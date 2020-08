Ποιος ήταν ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ -Η δικαστική διαμάχη με την ανιψιά του για να εμποδίσει την κυκλοφορία βιβλίου για την οικογένεια

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, αδερφός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη όπου και νοσηλευόταν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του αδελφού του, στην οποία αναφέρει:«Με βαριά καρδιά μοιράζομαι [το νέο] πως ο υπέροχος αδερφός μου, ο Ρόμπερτ, πέθανε ειρηνικά απόψε. Δεν ήταν μόνο ο αδερφός μου, ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Θα λείψει πολύ, αλλά θα συναντηθούμε ξανά. Η μνήμη του θα ζήσει στην καρδιά μου για πάντα. Ρόμπερτ, σ ‘αγαπώ. Αναπαύσου εν ειρήνη».Κι ενώ δεν ήταν στο επίκεντρο των Μέσων Ενημέρωσης, όσο ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Ρόμπερτ Τραμπ είδε το όνομά του να φιγουράρει στα Μέσα αυτό το καλοκαίρι καθώς προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση ενός εκρηκτικού βιβλίου που έγραψε για την οικογένεια η ανιψιά του, Μαίρη Τραμπ.

Το βιβλίο, υπό τον τίτλο Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»), κυκλοφόρησε στις 28 Ιουλίου.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ λοιπόν προσέφυγε σε δικαστήριο του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, ζητώντας να εμποδιστεί η δημοσίευση του βιβλίου της Μαίρης Τραμπ, καθώς η τελευταία φέρεται να παραβίασε συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει σχετικά με την κληρονομιά του Φρεντ Τραμπ, του παππού της και πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η προσπάθειά της να δραματοποιήσει και να διαστρεβλώσει τις οικογενειακές σχέσεις μας έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια για να εξασφαλίσει οικονομικό όφελος αποτελεί τόσο μασκαράτα, όσο και αδικία για τη μνήμη (…) των αγαπημένων μας γονιών», τόνισε ο Ρόμπερτ Τραμπ σε ανακοίνωσή του, αποσπάσματα της οποίας είχαν δημοσιευτεί στους New York Times.

«Η υπόλοιπη οικογένεια και προσωπικά εγώ είμαστε υπερήφανοι για τον υπέροχο αδελφό μου, τον πρόεδρο, και για εμάς οι ενέργειες της Μαίρης είναι αληθινά ντροπή», είχε προσθέσει ο ίδιος, στηρίζοντας ολοφάνερα τον αδερφό του.

Στο βιβλίο των 240 σελίδων, η Μέρι Τραμπ αφηγείται γεγονότα στα οποία υπήρξε μάρτυρας, στο σπίτι των παππούδων της στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσαν τα πέντε παιδιά των Φρεντ και Μέρι Αν Τραμπ.

Η Τραμπ, ειδική στην κλινική ψυχολογία, υποστηρίζει στο βιβλίο της ότι ο πρόεδρος «απέρριπτε και γελοιοποιούσε» τον πατέρα του, του οποίου ήταν, εντούτοις, ο αγαπημένος γιος, όταν αρρώστησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Εξηγεί επίσης στις σελίδες του βιβλίου «πώς συγκεκριμένα γεγονότα και οικογενειακές συμπεριφορές δημιούργησαν αυτό τον κατεστραμμένο άνδρα που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το Οβάλ Γραφείο», ιδίως την «περίεργη και επικίνδυνη σχέση» μεταξύ του Φρεντ Τραμπ, που πέθανε το 1999 και των δυο μεγαλύτερων γιων του, Φρεντ Τζούνιορ και Ντόναλντ.

Τελικά το δικαστήριο ανέτρεψε τους περιορισμούς του Ρόμπερτ Τράμπ, επιτρέποντας στην Μαίρη Τραμπ να προωθήσει το βιβλίο της. Μάλιστα την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το βιβλίο πούλησε 950.000 αντίτυπα – περιλαμβανομένων προπωλήσεων, ebook και ακουστικών βιβλίων, ένα ρεκόρ εντυπωσιακό για τον εκδοτικό οίκο εκδοτικού οίκου Simon & Schuster που το εξέδωσε.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ρόμπερτ Τραμπ ήταν ανώτατο στέλεχος στην οικογενειακή επιχείρηση ακινήτων, όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο πριν μερικά χρόνια ο 72χρονος αδερφός του Αμερικανού προέδρου είχε απασχολήσει τις κοινωνικές σελίδες του Μανχάταν, κυρίως για το διαζύγιό του με την επί 25 σειρά ετών σύζυγό του Μπλειν Τραμπ. Αποκαλύφθηκε πως υπήρξε ερωμένη στην οποία ο Ρόμπερτ Τραμπ είχε αγοράσει ένα σπίτι στο Λονγκ Αιλαντ. Παρόλα αυτά, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ και πλέον δεν απασχολούσε τα Mέσα με ερωτικές περιπέτειες.

Ουσιαστικά, μετά από αυτό το σκάνδαλο ο Ρόμπερτ Τραμπ σχεδόν εξαφανίστηκε. Ζούσε στο Μίλμπρουκ της Nέας Yόρκης, στην κοιλάδα του Χάντσον με την όχι και τόσο μυστική σύντροφό του και πρώην γραμματέας, Αν Μαρί Πάλλαν, της οποίας η οικογένεια κατείχε και λειτουργούσε το Gurney’s, το φημισμένο θέρετρο και σπα στην πόλη Montauk, για δεκαετίες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο, ότι ο Ρόμπερτ Τραμπ ήταν θερμός οπαδός του αδερφού του.

Σε μια συνέντευξη του μάλιστα το 2016 στο New York Post, είχε περιγράψει τον εαυτό του ως μεγάλο υποστηρικτή του αγώνα του αδερφού του για τον Λευκό Οίκο.

«Στηρίζω τον Ντόναλντ χίλια τοις εκατό» είχε αναφέρει, χαρακτηριστικά.