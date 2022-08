Ποιοι Μητροπολίτες θα είναι τα μέλη της νέας ΔΙΣ

Πολλοί με ρωτάτε ποιοί Αρχιερείς θα συμμετέχουν στη νέα Σύνοδο. Ως γνωστόν η παρούσα ΔΙΣ θα εξαντλήσει την θητεία της τέλος Αυγούστου. Ελπίζουμε χωρίς εκπλήξεις.

Του Σωτήρη Μ. Τζούμα

Από την 1η Σεπτεμβρίου , αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους αναλαμβάνει η νέα ΔΙΣ την οποία θα αποτελούν:

Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος(17-5-2003)

Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος(28-4-2004)

Ὁ Σερβιῶν καί Κοζάνης Παῦλος (29-4-2004)

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος (9-10-2004)

Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας(10-10-2004)

Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μάρκος(8-10-2011)

Ὁ Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος (7-10-2017)

Ὁ Μάνης Χρυσόστομος (10-2-2018)

Ὁ Φθιώτιδος Συμεών (11-2-2018)

Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος (7-10-2018)

Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος(13-10-2019)

Ὁ Περιστερίου Γρηγόριος (17-10-2021)

Πρόεδρος του Σώματος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Πέντε εκ των νέων μελών – από τον Σεβ. Ζιχνών κ. Ιερόθεο έως τον Σεβ. Νεαπόλεως Βαρνάβα- προέρχονται από τη γενιά των Χριστοδουλικών Ιεραρχών και οι υπόλοιποι επτά είναι εκλεγέντες επί Ιερωνύμου του Β´. Εκ των τελευταίων επτά οι Χίου Μάρκος, Μάνης Χρυσόστομος, Λαρίσης Ιερώνυμος και Καλαβρύτων Ιερώνυμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Αρχιεπισκοπεία Χριστοδούλου αφού υπηρέτησαν σε διάφορες επιτελικές θέσεις επι των ημερών του και τους είχε εμπιστευτεί διάφορες αποστολές τις οποίες έφεραν εις πέρας επιτυχώς. Κανονικά ο τελευταίος εκ των Νέων Χωρών θα ήταν ο Δράμας Παύλος που θα συμμετείχε στη νέα ΔΙΣ αλλά δυστυχώς ο απρόσκλητος κακός επισκέπτης ο θάνατος, άλλαξε τα σχέδια.Την θέση του εκ των Νέων Χωρών πήρε ο Χίου Μάρκος.Μια πρωτοτυπία που έχει η παρούσα ΔΙΣ είναι ότι συμμετέχουν και τρεις Ιερώνυμοι της Ιεραρχίας: ο Αρχιεπίσκοπος και οι Λαρίσης και Καλαβρύτων. Δεν ξέρουμε αν αυτό επαναληφθεί. Επίσης έξι από τα μέλη της Συνόδου συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ΔΙΣ. Πρόκειται για τους Σταγών, Μάνης, Φθιώτιδος, Λαρίσης, Καλαβρύτων και Περιστερίου. Τέλος να πούμε ότι η παρούσα ΔΙΣ έχει άλλη μια πρωτοτυπία. Συμμετέχει ως μέλος της Μητροπολίτης που δεν έχει συμπληρώσει ούτε έτος από την εκλογή του. Πρόκειται για τον Σεβ. Περιστερίου κ. Γρηγόριο ο οποίος θα είναι ο Βενιαμίν της νέας Συνοδικής περιόδου. Θα πούμε περισσότερα στο who is who που θα παρουσιάσουμε όπως πάντα μετά την αλλαγή σκυτάλης με λεπτομέρειες γύρω από την πορεία και τον χαρακτήρα του κάθε Συνοδικού μέλους έτσι όπως το βλέπουμε και το σκιαγραφούμε εμείς.