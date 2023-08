Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι Έλληνες πολιτικοί;

Το 2002 επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις τόσο στην πολιτική ζωή του τόπου όσο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και την οικονομία!

Μέρος 31ο

Η κυβέρνηση Σημίτη, βλέποντας την οικονομία να βουλιάζει και στα Ολυμπιακά έργα ο προϋπολογισμός να ανεβαίνει κάποια δις, τον Οκτώβριο του 2001 έχει προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το υπουργείο Οικονομίας και οικονομικών αναλαμβάνει ο Νίκος Χριστοδουλάκης και ο προκάτοχος του Γιάννος Παπαντωνίου μετακινείται στο Εθνικής Άμυνας. Ο Άκης Τζοχατζόπουλος μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης και το ΥΠΕΧΩΔΕ που είχε ο Κώστας Λαλιώτης για 8 περίπου χρόνια ανέλαβε η Βάσω Παπανδρέου, και στο υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. τη θέση του Δ. Ρέππα, πήρε ο Χρήστος Πρωτόπαπας.

Γράφει ο Ξενοφών Α. Ξενοφώντας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Σημίτη είναι η οικονομία και τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Ο Κώστας Γιαννίτσης που έχει αναλάβει να μελετήσει το θέμα και να βρει λύσεις, βρίσκει Τοίχο. Οι προτάσεις που κάνει ξεσηκώνουν όλους τους εργαζόμενους που απειλούν και πρωτίστως οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Μπροστά στην τρικυμία που έρχεται, τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2002 με το φόβο των απεργιών οι προτάσεις αποσύρονται. Ο ίδιος Ο κ. Γιαννίτσης μερικά χρόνια αργότερα είπε, πως αν οι προτάσεις του είχαν γίνει δεκτές δεν θα είχαμε τα μνημόνια και την κατάρρευση της οικονομίας, συγκεκριμένα είχε δηλώσει:

«Πήρα στα σοβαρά ένα θέμα το οποίο εκτός από τον πρωθυπουργό κανείς σχεδόν δεν ήταν διατεθειμένος να πάρει στα σοβαρά. Δέχθηκα να κάνω προτάσεις που αντιμετώπιζαν το πρόβλημα στην ουσία του, αντί να προσφύγω στη γνωστή πολιτική πρακτική των «δήθεν» προτάσεων».

Επίθεση στον Κ. Γιαννίτση κάνουν και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης που φιλοξενούν σε καθημερινή βάση συνδικαλιστές όλων των παρατάξεων. Ενόψει και των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου τα κόμματα βρίσκονται επί ποδός. Στη Χαριλάου Τρικούπη και Ρηγίλλης τα επικοινωνιακά επιτελεία κάνουν ασκήσεις επί χάρτου με τη στήριξη εκδοτών καναλαρχών. Ξεχωριστή επικοινωνία έχουν οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στα Ολυμπιακά έργα και έργα υποδομών μετά την αποχώρηση 8 χρόνων του Κώστα Λαλιώτη στο υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΥΠΕΧΩΔΕ είχε σημαντική συνεισφορά στην ανέγερση μεγάλων Ελληνικών έργων, όπως του Μετρό της Αθήνας, της Αττικής Οδού, του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, της ζεύξης Ρίου–Αντιρρίου, των πρώτων τμημάτων της Ιόνιας οδού (Παράκαμψη Αγρινίου και Άρτας), της μετατροπής της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης σε αυτοκινητόδρομο και της Εγνατίας Οδού.

Ωστόσο επικρίθηκε από την αντιπολίτευση για καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση, και για μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ στον ιδιωτικό τομέα μέσω «ερμαφρόδιτων και ανεξέλεγκτων σχημάτων» και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Θεωρείται υπεύθυνος της εκτόξευσης του κόστους των Ολυμπιακών έργων με αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία.

Ως υπουργός είχε δεχθεί κριτική για αλαζονική άσκηση εξουσίας και για αποφάσεις που έβλαψαν υπουργείο σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων. Πάντως εκδότες και καναλάρχες δεν του άσκησαν ποτέ σκληρή κριτική εκτός από τα αντιπολιτευόμενα Μέσα.

Εκδότες και καναλάρχες τον είχαν στηρίξει και στη διαμάχη που είχε με τον μεγαλοπαράγοντα της ΑΕΚ και νυχτερινών Κέντρων Μάκη Ψωμιάδη, που μέσω της εφημερίδας «Το όνομα» που εξέδιδε είχε επιτεθεί άγρια στον Κώστα Λαλιώτη με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς ο οποίος προσέφυγε στα δικαστήρια.

Ο Κ. Λαλιώτης κέρδισε τη δίκη το 2002, και ο Ψωμιάδης οδηγήθηκε στη φυλακή προσωρινά, αλλά μετά από λίγες μέρες έγινε δεκτή αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του για λόγους υγείας, ενώ απολογήθηκε για τις πράξεις του στον υπουργό.

Ο Λαλιώτης αρνήθηκε να τη δεχθεί. Αργότερα ανέδειξε μαζί με τον δικηγόρο Χάρη Οικονομόπουλο. και το ζήτημα της υπεξαίρεσης μεγάλων χρηματικών ποσών από τα ταμεία της ΠΑΕ ΑΕΚ επί προεδρίας Ψωμιάδη, με ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το 2002-2003 με κυβέρνηση Κώστα Σημίτη. Για αυτή την υπόθεση ο Ψωμιάδης καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα ετών.

Είναι μια περίοδος που τα προβλήματα και οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα παρά τις όποιες αντιδράσεις για το υψηλό κόστος που δεν αντέχει η ελληνική οικονομία, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα.

Προς το τέλος Ιουνίου θα βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη για μια υποχρέωση που είχα να παρευρεθώ σε μια εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Columbia και θα έκανα και μια επίσκεψη σε παλιά λημέρια από το παρελθόν. Πριν φύγω δύο γεγονότα ταράζουν τα νερά στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, μέσα στον Ιούνιο 2002.

Το «Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών» (ΚΕΠ), που ίδρυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τον Μάρτιο του 2001 ανέστειλε τη λειτουργία του, τον Ιούνιο του 2002 και έσκασε σαν «βόμβα». Διαλύθηκε χωρίς να λάβει μέρος σε κάποια εκλογική μάχη ενώ οι δημοσκοπήσεις τού έδιναν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, που έφταναν ακόμη και διψήφια νούμερα. Επίσημη απάντησε δεν δόθηκε ποτέ. Κάποιοι – μεταξύ τους και πολιτικοί με περγαμηνές – δημιούργησαν έναν πολιτικό φορέα αλλά η τύχη του ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός της περιόδου η οριστική εξάρθρωση της επαναστατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ήταν το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2002 και η σύλληψη του επίδοξου δράστη, Σάββα Ξηρού, ήταν η αρχή της αποκάλυψης του εκτελεστικού πυρήνα της οργάνωσης όταν η αυτοσχέδια βόμβα έσκασε στα χέρια του. Τα κανάλια έτρεξαν αμέσως όχι απλά να δώσουν την είδηση αλλά να καλύπτουν για ώρες το γεγονός που παρουσίαζε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ακολούθησαν η εύρεση των κρησφύγετων (γιάφκες), η κατάσχεση οπλισμού της οργάνωσης και φυσικά η αποκάλυψη και των υπόλοιπων μελών.

Ο Ιούνιος είχε φτάσει στο τέλος και ο Ιούλιος είχε φέρει τους αδειούχους να ξεχύνονται στα νησιά και τις παραλίες για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Το ίδιο και εγώ, αναχώρησα για Νέα Υόρκη.

Είχα πολύ χρόνο στη διαθεσή μου και ήθελα να ζήσω πολλές αναμνήσεις μέσα από χώρους μέρη και πόλεις που γνώριζα, κυνηγώντας το αμερικάνικο όνειρο, αλλά ένα ατύχημα δεν με άφησε να το ολοκληρώσω!!!

Όταν τελείωσαν οι εκδηλώσεις στο Columbia University, είχα πολλές μέρες και χρόνο ελεύθερο. Με δύο φιλικά μου πρόσωπα αποφάσισα να περάσω από μέρη που είχα ζωντανές αναμνήσεις. Ξεκίνησα από την 8η Λεωφόρο και 42,43 και 44 δρόμους, εκεί που περπατώντας κάποτε άκουγες ελληνική μουσική και ελληνικά μαγαζιά με άρωμα Ελλάδας.

Δίπλα τα τουριστικά γραφεία Crown Peters, Homeric tours, και το Bus Terminal,που με είχε φιλοξενήσει άστεγος «ον» για λίγα βράδια όταν τα χιόνια έκλειναν τους δρόμους του Μανχάταν. Έκανα μια βόλτα στα Θέατρα στο Broadway, Times square, κοντά στο ιστορικό κτήριο των New York Times.Πέρασα από το Rochofeller center, Lincoln center. Κάθισα για καφέ στο ιστορικό ξενοδοχείο Plaza της 5ης Λεωφόρου και το Waldorf Astoria για καφέ και περπάτησα στο Central Park.

Πέρασα από τη «Σπηλιά» και του «Μολφέτα» δεν υπήρχαν πια. Ελληνικά κέντρα διασκέδασης που είχαν περάσει τα μεγαλύτερα ονόματα ελληνικού λαΪκού τραγουδιού και όχι μόνο. Πέρασα από τα πανεπιστήμια New York University, Fordham και Hunter College για να λέω και εγώ ότι έστω είχα περάσει απ΄εξω, όπως και στους 116 δρόμους που βρισκόταν το Columbia.

Πέρασα από τις τηλεοπτικές εγκαταστάσεις του NBC στο Ροκφέλερ Σέντερ και του CBS στους 57 δρόμους, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που είχα γνωρίσει παλαιότερα. Ανέβηκα στο Empire State Building να δω από ψηλά το Μανχάταν όπως παλιά. Ρίχνοντας μια ματιά προς τους δίδυμους πύργους, το βλέμμα μου το έστρεψα προς άλλη κατεύθυνση. Σχεδόν ακόμα κάπνιζε. Στους δίδυμους Πύργους είχα ανέβη πολλές φορές. Είχα έναν αδελφικό φίλο από το γυμνάσιο.

Αυτός αμέσως μετά έφυγε για Νέα Υόρκη που είχε μεγαλύτερα αδέλφια και σπούδασε Μηχανολόγος και εγώ πάλευα στην πρωτεύουσα των Αθηνών. Όταν έφτασα αργότερα στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας το αμερικάνικο όνειρο τον βρήκα σε μια καλή θέση πολυεθνικής εταιρίας και εργαζόταν στον νότιο πύργο στον 92ο όροφο. Δεν ήθελα να φανταστώ τι ακριβώς είχε συμβεί γνωρίζοντας το γραφείο του και τον όροφο που συνήθιζε να πηγαίνει από τους πρώτους στο γραφείο λόγω της θέσεως του.

Επισκέφτηκα η πέρασα και από άλλους χώρους όπως τη γέφυρα του Μπρούκλιν που είχα περάσει περπατώντας, διότι δεν είχα χρήματα για εισιτήριο. Την Τζωρτζ Ουάσινγκτον στη βόρεια πλευρά του Μανχάταν και Αστόριας, όπως μουσείο βιβλιοθήκη και τους Ραδιοφωνικούς σταθμούς WEVD και WHBI, που μετέδιδαν ελληνική μουσική και ειδήσεις τότε, κρατώντας συντροφιά στον Ελληνισμό της ευρύτερης περιοχής Λονγκ Άϊλαντ και Νέα Υερσέη, που είχα δυνατούς δεσμούς.

Έχοντας αρκετό χρόνο πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, έφτασα μέχρι τη Ουάσινγκτον για να συναντήσω τον πρόεδρος των ΑΧΕΠΑΝΣ, που είχαμε μια φιλική σχέση. Από κει αποφάσισα να επισκεφθώ και το νεκροταφείο του Άρλινγκτον που είχα επισκεφθεί παλαιότερα, με το βλέμμα μου μπροστά στον απλό και λιτό τάφο του Τζών Κένεντυ, με έναν απλό σταυρό και το ονομά του πάνω στο γκαζόν. Η φλόγα να καίει όλο το 24ωρο για να θυμίζει εκείνη την τραγική μέρα της 23ης Νοεμβρίου 1963.

Αυτή η επίσκεψη με είχε συγκινήσει ιδιαίτερα. Την ημέρα της δολοφονία που δεν θα ξεχάσω ποτέ, βρισκόμαστε σε ταξίδι για μακρινό προορισμό πάνω από Ωκεανό όταν ο Κυβερνήτης, μας ενημέρωνε για τη δολοφονία, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Επιθυμία μου ήταν να επισκεφθώ και το Τέξας, συγκεκριμένα το Σαν Αντόνιο. Είχα πολλές αναμνήσεις και είναι μία από τις 5 ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Έχει μεγάλη ιστορία και μεξικάνικο στυλ. Παρακολουθώντας από τον 150 και πλέον μέτρα πύργο απολαμβάνοντας τον καφέ, το βλέμμα σου φτάνει μέχρι τα σύνορα του Μεξικού. Αξίζει να επισκεφθείτε την πόλη αυτή.

Δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός την Καλιφόρνια. Περνώντας πάνω από το Grand Canyon και το Las Vegas Φθάσαμε στον προορισμό μας. Η Καλιφόρνια είναι μια ξεχωριστεί πολιτεία με το δικό της χρώμα πέρα από το Χόλυγουντ. Μετά το Λος Άντζελες βρεθήκαμε στο Σαν Φρανσίσκο, με περισσότερους δεσμούς. Μια βόλτα στο ιστορικό πανεπιστήμιο Stanford και τη μεγάλη κρεμαστή γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο με πήγαινε πολλά χρόνια πίσω.

Η ελληνική παρουσία και επιχειρηματικότητα στην πλευρά του Ειρηνικού είναι έντονη. Ο εκεί ελληνισμός με ιδρύματα και δραστηριότητες, είναι ένα κομμάτι Ελλάδας. Πριν αναχωρήσω για Ελλάδα με ενδιάμεσο σταθμό την Νέα Υόρκη. Θέλησα να βγάλω μία φωτογραφία με φόντο τον Ειρηνικό και το Αλκατραζ, την πιο απάνθρωπη φυλακή των ΗΠΑ που φιλοξένησε τους μεγαλύτερους εγκληματίες. Την είχα επισκεφθεί παλιά όχι βέβαια σαν κρατούμενος αλλά σαν επισκέπτης μετά το κλείσιμο το 1963 σαν ανάμνηση.

Μέσα από αυτό το οδοιπορικό γνώρισα και μίλησα με φίλους γνωστούς και προσωπικότητες που κατείχαν υψηλές θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες όλων των αποχρώσεων. Αμυντικές βιομηχανίες, πετρέλαια, Εμπόριο, κατασκευές, διαστημικά προγράμματα Αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες όπλων και κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε μια φιλική συνάντηση με φαγητό και εκλεκτούς προσκεκλημένους ο διπλανός μου Er. Con… όταν έμαθε ότι είμαι έλληνας μου συστήθηκε σαν στέλεχος μεγάλης βιομηχανίας( δεν θα προσδιορίσω τι είδους βιομηχανία) πολυεθνική με πολλά δις ίσως και τρις.

Πάνω στη συζήτηση που κάναμε για διάφορα θέματα με ρώτησε ποιοι είναι οι πλουσιότεροι έλληνες. Εγώ του ανέφερα Ωνάση, Νιάρχος και άλλα μεγάλα εφοπλιστικά ονόματα. Αυτός λοιπόν επέμενε: no,no,no, μου έλεγε, για πολιτικούς σε ρωτάω. Και εγώ του αναφέρω τρεις πρωθυπουργούς για πλάκα: Καραμανλής, Παπανδρέου, Σημίτης.

Αυτός λοιπόν συνέχισε το, no, no, no, στη συνέχεια μού ανέφερε τρεις πολιτικούς που αδυνατούσα να πιστέψω. Όταν τον ρώτησα γιατί. Μού ανέφερε ότι ο κάθε ένας είχε διαχειριστεί αρκετά δις σε συμφωνίες με αμερικανικές βιομηχανίες, και οι συμφωνίες αυτές έχουν έχουν προμήθειες. Άλλοι τις καρπώνονται και άλλοι τις αφήνουν στη χώρα τους. Δεν χρειάζεται κάποιος να κλέψει, τα παίρνει νόμιμα.

Αν τα γεγονότα αργότερα τον δικαίωσαν η τον διέψευσαν δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η Αμερική έχει έτοιμο το πρόγραμμά της για τα επόμενα 100 χρόνια. Και κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περισσότερο διακοσμητικό ρόλο, όποιος και αν είναι.

Την πραγματική εξουσία την έχουν οι μυστικές υπηρεσίες και οι μεγάλες βιομηχανίες μέσα από ένα ισχυρό οικονομικό «λόμπυ». Ο οποιοσδήποτε πρόεδρος εάν παραβεί κάποιους όρους και κανόνες που έχουν, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό.

Αυτά όλα ήταν μια αληθινή ιστορία. Δεν ξέρω για σας αν παρουσίασε κάποιο ενδιαφέρον. Προσωπικά, παρακολουθώντας την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μέσα από τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα είχα την ανάγκη να γράψω αυτή τη σύντομη ιστορία, πιστεύω να είχε κάποιο ενδιαφέρον.

