Ποια θα είναι η πρώτη παράσταση στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου;

Ανοίγει την Τρίτη η αυλαία του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με παράσταση από την Πειραιώς 260.

Μάλιστα οι χώροι της Πειραιώς είναι ειδικά διαμορφωμένοι για τις συνθήκες της πανδημίας με μέτρα και ανοιχτές οροφές σε δύο αίθουσες ώστε να υπάρχει εναλλαγή φρέσκου αέρα.

Η πρωτη παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών

Η πρώτη παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών για φέτος έχει την υπογραφή του Πρόδρομου Τσινικόρη και είναι εμπνευσμένη από τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ.

Πώς διαχειρίζονται οι τσεχοφικοί χαρακτήρες το τραύμα της απώλειας; Τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή τους μετά τον εκτοπισμό από την οικογενειακή εστία και σε τι είδους νέα αρχή προσβλέπουν; Αν ο Βυσσινόκηπος αποτελούσε προάγγελο των επαναστάσεων που θα ακολουθούσαν στη Ρωσία, ποιες εναλλακτικές θα μπορούσαν να φανταστούν οι ήρωές του για την επόμενη μέρα σήμερα, σε μια ακόμα εποχή που οι σταθερές του ιδιωτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου κλυδωνίζονται συθέμελα;

Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο θέατρο-ντοκιμαντέρ, ο Πρόδρομος Τσινικόρης εμπνέεται από το κλασικό έργο και επιχειρεί να φανταστεί σε περιβάλλον σημερινό τη συνέχεια της ιστορίας. Με αγγλικούς υπέρτιτλους και με ελληνικούς στην πρεμιέρα.

Παίζουν Γιώργος Βαλαής, Γιώργος Βουρδαμής, Μαρία Πανουργιά, Νάνσυ Σιδέρη, Καλλιόπη Σίμου, Πρόδρομος Τσινικόρης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία Πρόδρομος Τσινικόρης /Κείμενο Ιωάννα Βαλσαμίδου – Πρόδρομος Τσινικόρης, σε διάλογο με την ομάδα /Συνεργασία στη σκηνοθεσία Κορίνα Βασιλειάδου /Δραματουργία Martin Valdés-Stauber, Ιωάννα Βαλσαμίδου /Σκηνικά – Κοστούμια Ελένη Στρούλια /Φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου /Σύνθεση – Ηχητικός σχεδιασμός Παναγιώτης Μανουηλίδης /Βίντεο Δημήτρης Ζάχος /Διεύθυνση Φωτογραφίας βίντεο Μιχάλης Γκατζόγιας /Συνεργασία στη σκηνογραφία και την ενδυματολογία Ζαΐρα Φαληρέα /Σχέδια – Υλικό προώθησης Μιχάλης Βαλάσογλου /Κατασκευή σκηνικού Γιάννης Νίτσος – Art Wood Creations /Κατασκευή κοστουμιών Dimitrios Paradi /Κατασκευή κούκλας Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Κωστής Τσακομίδης / Εκτέλεση παραγωγής Κωστής Παναγιωτόπουλος / Βοηθός εκτέλεσης παραγωγής: Ολίβια Κότσιφα / Συμπαραγωγή Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne

Η έρευνα για την παράσταση υποστηρίχθηκε από το Onassis AiR – Πρόγραμμα Διεθνούς Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας και Έρευνας του Ιδρύματος Ωνάση

Μια post-documentary παράσταση βασισμένη στον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχωφ

(Somewhere) beyond the cherry trees, Διάρκεια 90′ /Πειραιώς 260 (Ε)

01/06/2021 στις 21:00

02/06/2021 στις 21:00

02/06/2021 στις 23:30

03/06/2021 στις 21:00

Ακολουθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου δύο παραστάσεις χορού από τον Κύκλο Layers of Street, το The Roots – Transmission / Οι ρίζες – Μετάδοση του Kader Attou και η Οικοδομή του Άντι Τζούμα.