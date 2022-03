Πλεύρης: Στο 90% η εμβολιαστική κάλυψη των άνω των 60 ετών μετά το πρόστιμο

Το μέτρο της επιβολής διοικητικού προστίμου στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών δεν καταργείται, αλλά αναστέλλεται από 15 Απριλίου και «τον Σεπτέμβριο που περιμένουμε ότι πάλι θα πιεστεί το ΕΣΥ, το πρόστιμο θα επανέλθει. Η σχετική διάταξη αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο», ανάφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1 ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Η επιβολή προστίμου είχε ως αποτέλεσμα από τις περίπου 560.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν περισσότεροι από 250.000 και η εμβολιαστική κάλυψη σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό να έχει ξεπεράσει το 90%, είπε ο υπουργός.

Σημείωσε, δε, ότι έχει καταλογιστεί πρόστιμο 300 ευρώ μέχρι τις 15 Απριλίου και εξήγησε πως «όταν μπήκε το πρόστιμο ήμασταν σε φάση κλιμάκωσης της πανδημίας και το ΕΣΥ ήταν επιβαρυμένο. Επομένως, ήταν απολύτως λογικό. Τώρα που είμαστε σε αποκλιμάκωση, μπορούμε να αναστείλουμε το μέτρο, όμως δεν το καταργούμε».

Ο υπουργός είπε ότι σήμερα βλέπουμε τα οφέλη από τα μέτρα της υποχρεωτικότητας και της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων γίνεται σταδιακά.

«Έχουμε κάνει ένα συνολικό σχεδιασμό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και θα βλέπουμε και πώς κινείται η πανδημία. Επ’ αυτού του πλάνου θα γίνουν οι τοποθετήσεις και οι αξιολογήσεις από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων βάσει της πορείας της πανδημίας και η κυβέρνηση θα λάβει τις τελικές αποφάσεις».

Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, υπάρχει ανησυχία για το ερχόμενο φθινόπωρο, είπε ο υπουργός τονίζοντας ότι «βάσει της πορείας της κλιμακώνουμε και αποκλιμακώνουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα δεν παράγουν νοσηλείες, επομένως θα ήταν δογματικό να παραμείνουμε σε ένα σκληρό μοντέλο. Αν μεταβληθούν αυτά τα στοιχεία, προφανώς αυτό το μοντέλο θα αλλάξει».

