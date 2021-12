Πλεύρης: Μόνο με PCR test το πιστοποιητικό νόσησης

Μόνο έπειτα από μοριακό / PCR test θα χορηγείται το πιστοποιητικό νόσησης στους νοσήσαντες από κορονοϊό, τόνισε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αναλύοντας κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Θεοκλή Ζαούτη, το πλήρες πλαίσιο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες από 60 ετών και άνω.

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε πως κάποιο κρούσμα θεωρείται θετικό έπειτα από self ή rapid test, αλλά προκειμένου να δοθεί πιστοποιητικό νόσησης θα πρέπει να διενεργείται μοριακό τεστ.

Επίσης, ο υπουργός αφού ανακοίνωσε τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα, σημείωσε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις στην πορεία για τα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, ενώ το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού αναμένεται να επεκταθεί και για όσους γίνουν 60 ετών από την 1η Ιανουαρίου.

Ο υπουργός τόνισε την αναγκαιότητα self test πριν και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και επανέλαβε τη δωρεάν διάθεση ενός self test σε όλους τους πολίτες από τις 6 έως τις 11 Δεκεμβρίου. «Συστήνεται την περίοδο των Χριστουγέννων να γίνονται επιπλέον τεστ ακόμα και στους εμβολιασμένους», τόνισε. Ο έλεγχος, δε, θα ξαναγίνει με δωρεάν self test και μία εβδομάδα μετά τις γιορτές.

Επίσης, μετά τις εισηγήσεις της Επιτροπής, στα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες τους τελευταίους έξι μήνες.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει θέσει το ερώτημα στην επιτροπή εμβολιασμών για τη σύντμηση του χρόνου χορήγησης της ενισχυτικής δόσης του εμβολίου προκειμένου να γίνεται στους τέσσερις και όχι στους έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

Για τον εμβολιασμό παιδιών 5 – 11 ετών, η πλατφόρμα θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις φτάσει η χώρα μας παραλάβει τα εμβόλια τα οποία είναι διαφορετικά ως προς τη δοσολογία τους σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι οι άνω των 60 ετών θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει την πρώτη δόση εμβολίου για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2021. Τότε θα τους επιβάλλεται οικονομικό πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα. Ένα διοικητικό πρόστιμο το οποίο θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Τα έσοδα αυτά θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Παράλληλα, είπε οτι θα συσταθούν ειδικές επιτροπές για όσους υποβάλλουν αιτήσεις επικαλούμενοι ειδικούς λόγους για να μην κάνουν τον εμβολιασμό τους. Σημείωσε, ακόμα, ότι ο νόμος επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να επεκτείνει το μέτρο και για όσους γίνουν 60 ετών μετά τις 16 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης στάθηκε στην αναγκαιότητα self test και από τους εμβολιασμένους, προκειμένου να κάνουμε γιορτές με ασφάλεια.

Στη συνέχεια, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην πορεία των εμβολιασμών και πως παρά το γεγονός πως έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση, θα δίνεται προτεραιότητα στα ραντεβού της πρώτης δόσης του εμβολίου.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς και έδωσε στατιστικά στοιχεία για την πορεία τους. Τις τελευταίες δυο μέρες είπε ότι έχουμε αύξηση στα ραντεβού πρώτης δόσης από τους πολίτες άνω των 60 που έχουν κλείσει πάνω από 25.000 ραντεβού ενώ ραντεβού δεν έχουν κλείσει 493.000. Η δυνατότητα εμβολιασμού του Δεκεμβρίου ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς τόνισε.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μέσα στα επόμενα 24ωρα θα ανακοινώσει αν θα μικρύνει ο χρόνος ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη δόση. Είπε ακόμα ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα ραντεβού της πρώτης δόσης.