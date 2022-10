Πλαφόν στο αέριο: Ικανοποίηση Μητσοτάκη για την πρόταση Φον ντερ Λάιεν

Την ικανοποίησή του για την επιστολή Φον ντερ Λάιεν πρους τους ηγέτες της ΕΕ, με την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν ζητά την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για «ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.

