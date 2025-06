Πήρε το μήνυμα ο Μασκ: Ομολογεί ότι ξεπέρασε τα όρια και παίρνει πίσω όσα είπε για τον Τραμπ

Αναμενόμενη εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο στις ΗΠΑ. Ο Έλον Μασκ κάνει όχι ένα, αλλά πολλά βήματα πίσω στην κόντρα που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε νέα του ανάρτηση στο Χ, ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι μετανιώνει για κάποιες αναρτήσεις του. «Ξεπέρασα τα όρια» λέει μεταξύ άλλων.

Εξάλλου, χθες, οι Financial Times χαρακτήρισαν σαν «ένα μάθημα» η κόντρα του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έφερε την «καρατόμηση» του επικεφαλής των Tesla και Space-X από τον θεσμικό ρόλο που του είχε αναθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.