Πήραν «φωτιά» οι θεωρίες συνωμοσίας: Είναι η Μελάνια ή σωσίας της δίπλα στον Τραμπ;

Επέστρεψε η θεωρία συνωμοσίας για σωσία της Πρώτης Κυρίας. Συνέκριναν ακόμη και… τα δόντια της.

Φούντωσαν ξανά οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον αν η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, χρησιμοποιεί σωσία στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Οι θεωρίες αυτές πυροδοτήθηκαν ξανά προ ημερών, όταν οι χρήστες των social media έβαλαν στο «μικροσκόπιο» τη στιγμή που το προεδρικό ζεύγος επιβιβαζόταν στο Marine One για να μεταβούν στο τελευταίο debate πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Μελάνια φαίνεται να φοράει μεγάλα γυαλιά ηλίου και να έχει ένα τεράστιο χαμόγελο που ορισμένοι χρήστες του Twitter πιστεύουν ότι δεν ταιριάζει με το συνηθισμένο αυστηρό χαμόγελό της. Αποτέλεσμα ήταν, πάντως, να γίνει δημοφιλές στο Twitter το hashtag #FakeMelania.

«Φωτιά» πήρε το Twitter με τη θεωρία συνωμοσίας

«Το μόνο πράγμα που θα μου λείψει από αυτή τη διοίκηση είναι να βάζουν νέες Μελάνια και να προσποιούνται πως δεν θα το παρατηρήσουμε», έγραψε ένας χρήστης.

First three taken this morning. Fourth one recently for height comparison. Now unless Melania has shrank by about 6 inches (even Barron is taller than her) and grown jowels overnight, this ain’t her. pic.twitter.com/4i6SPbVIom

«Δεν πίστευα ποτέ στις θεωρίες συνωμοσίας για τη Μελάνια, αλλά μπορείς να πεις 100% πως δεν είναι αυτή, επειδή στο βάθος κοιτάζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από απόσταση», ανέφερε κάποιος άλλος, με έναν ακόμη να προσθέτει: «Ετοιμαζόμουν να πάρω έναν ωραίο υπνάκο, αλλά τώρα έχω τρομάξει από την ψεύτικη Μελάνια».

Την ίδια ώρα, κάποιος έβαλε δίπλα μια άλλη φωτογραφία της Μελάνια, γράφοντας: «Έχει τσεκάρει κανείς την πραγματική Μελάνια;». Ακόμη και ο κωμικός Πάτον Όσβαλντ έγραψε: «Αυτό… δεν είναι Μελάνια. Δεν προσπάθησαν καν».

Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, κάποιοι σημείωσαν πως τα δόντια της Μελάνια φαίνονταν πιο στρογγυλά απ’ ό,τι συνήθως. Την ίδια ώρα, κάποιοι άλλοι συμμετείχαν στην συζήτηση για να διαψεύσουν τη θεωρία, χαρακτηρίζοντάς την γελοία. «Είναι η Μελάνια. Γιατί να ασχοληθείτε με παράξενες συνωμοσίες όταν έχουμε ήδη κατακλυστεί από πραγματική διαφθορά και σκάνδαλα;», ρωτά μια γυναίκα.