Πέθανε στην Αθήνα η τρανς μουσικός Sophie

Η διάσημη Σκωτσέζα τρανς μουσικός Sophie, η οποία ήταν υποψήφια για Grammy και απογείωσε την pop μουσική του 21ου αιώνα με τις ηλεκτρονικές παραγωγές της, πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με τον The Guardian, το γραφείο τύπου της Sophie επιβεβαίωσε τον θάνατό της, αναφέροντας πως πέθανε σήμερα, Σάββατο (30/01), περίπου στις 4:00 το πρωί, στο σπίτι της στην Αθήνα, μετά από ένα «ξαφνικό ατύχημα».

«Αυτή τη στιγμή ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα για την οικογένειά της είναι η προτεραιότητά μας. Θα ζητούσαμε, επίσης, σεβασμό για τους θαυμαστές της και να αντιμετωπίσουμε αυτή την είδηση με ευαισθησία», ανέφερε το γραφείο του ατζέντη της.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY

