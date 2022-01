Πέθανε στα 94 του ο Σίντνει Πουατιέ – Η ιστορία του κορυφαίου ηθοποιού

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε σήμερα ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Σίντνεϊ Πουατιέ. Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικάνος ηθοποιός που βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.

Ο Σίντνεϊ Πουατιέ γεννήθηκε το 1927 στο Μαϊάμι. Γονείς του ήταν η Έβελιν και ο Ρέτζιναλντ Τζέιμς Πουατιέ από τις Μπαχάμες. Καθώς γεννήθηκε σε αμερικάνικο έδαφος (οι γονείς του βρίσκονταν στο Μαϊάμι για λίγες ημέρες για να πουλήσουν προϊόντα), ο Σίντνεϊ Πουατιέ πήρε αυτομάτως την αμερικάνικη υπηκοότητα.

Μετά από ένα ατυχές ξεκίνημα, ο Πουατιέ κατάφερε να φτιάξει το όνομά του με την ταινία «Blackboard Jungle» του 1955. Στη συνέχεια, η καριέρα του είχε ανοδική πορεία, με τον θρυλικό ηθοποιό να βραβέυεται με βραβείο Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Κάτω από το βλέμμα του Θεού» (Lillies of the Valley) του 1963. Με αυτή του τη βράβευση ο Σίντνεϊ Πουατιέ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος αφροαμερικάνος που έλαβε την κορυφαία διάκριση.

Ο Σίντνεϊ Πουατιέ έπαιζε συχνά ρόλους που αναδείκνυαν τις φυλετικές διακρίσεις. Έπαιξε με μεγάλη επιτυχία πρωταγωνιστικούς ρόλους στις εξής ταινίες της δεκαετίας του ’60: «Τo Sir, with Love», «Guess Who’s Coming to Dinner» και «In the Heat of the Night».

Ο Σίντνεϊ Πουατιέ χρίστηκε ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ το 1974, ενώ βραβεύθηκε επίσης και από τον Μπάρακ Ομπάμα με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 2009. Βραβεύθηκε επίσης από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου BAFTA το 2016, ενώ το 2002 έλαβε τιμητικό Όσκαρ από την Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου, ως αναγνώριση των «αξιοσημείωτων επιτευγμάτων του ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος».

Σημειώνεται πως ο Σίντνει Πουατιέ είχε υπάρξει πρέσβης στην Ιαπωνία για τις Μπαχάμες για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και πρέσβης της χώρας του στην UNESCO από το 2002 ως το 2007.